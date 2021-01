Einbruchserie in Brandenburg/Havel: Polizei sichert Spuren an Supermarkt

Brandenburg/H

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Montag auf Dienstag versucht, in einen Supermarkt in der Werner-Seelenbinder-Straße einzubrechen. Nachdem der Polizei am Dienstagmorgen bereits ein versuchter Einbruch in eine Physiotherapiepraxis in der Werner-Seelenbinder-Straße gemeldet wurde, meldete sich am selben Tag ein Mitarbeiter eines Supermarktes in der gleichen Straße und teilte ebenfalls einen fehlgeschlagenen Einbruch mit.

An einer Tür des Supermarktes wurden wie bei der Tür der Physiotherapiepraxis Hebelspuren festgestellt. Die Summe des Sachschadens ist derzeit noch unklar. Ins Gebäude gelangten die Täter auch hier nicht. Die Polizei nahm eine Strafanzeige wegen versuchten Einbruches auf. Die weiteren Ermittlungen in dem Fall hat die Kriminalpolizei übernommen.

Von MAZ