Brandenburg/H

Unbekannte sind an einer offenbar sehr gut gesicherten Firma in Wust gescheitert. Dort wollten die Täter bereits am Freitag um 15 Uhr einsteigen.

Doch der Versuch scheiterte glücklicherweise. Das gab die Polizei am Montag bekannt. Sie ermittelt nun wegen versuchten schweren Diebstahls.

Von MAZonline