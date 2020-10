Brandenburg/H

Unbekannte haben aus einer Gartensparte in der Grenzstraße in Kirchmöser ein Moped der Marke Simson S 51 gestohlen. Das schwarze Moped ist zwar nicht fahrbereit und auch nicht zugelassen, dennoch beträgt der angerichtete Schaden rund 1000 Euro. Wer etwas zum Verbleib des Mopeds sagen kann, meldet sich bei der Polizeiinspektion Brandenburg telefonisch unter 03381/56 00.

Beute noch unklar

Einen zweiten Einbruchdiebstahl gab es am Wochenende in der Kreyssigstraße. Dort wurde am Sonnabend gegen 14.15 Uhr der Einbruch in einen Mieterkeller festgestellt. Die Täter hatten das Gitter zu einem Kellerabteil aufgehebelt. Was gestohlen wurde, war bei der Aufnahme der Anzeige noch unklar.

Von Frank Bürstenbinder