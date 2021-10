Einbrüche in Gartensparten: Was die Polizei Laubenpiepern rät

Brandenburg/H

Mit Beginn der kalten Jahreszeit machen viele Gartenbesitzer ihre Objekte winterfest und sind nur noch selten in den Gärten anzutreffen. Das nutzten unbekannte Täter und brachen im Laufe der letzten Wochen in eine Laube in einer Gartensparte in der Weberstraße ein. Aus dieser stahlen sie diverse Gartenutensilien. In diesem Zusammenhang hat die Polizei ein paar Tipps für Laubenbesitzer.

1. Lassen Sie keine Wertgegenstände oder hochwertige Gerätschaften im Gartenhaus.

2. Terrassenmöbel sollten weggeräumt werden.

3. Verschließen Sie Fenster und Türen ihrer Gartenhütte und verwenden Sie zur Sicherung massive Hangschlösser.

4. Kontrollieren Sie in regelmäßigen Abständen das Gartengrundstück sowie die Laube.

5. Sprechen Sie sich mit Nachbarn ab, um sich gegenseitig zu unterstützen.

