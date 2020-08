Brandenburg/H

Unbekannte haben in Brandenburg an der Havel mehrere Garagen aufgebrochen. Die Täter schlugen vermutlich am vergangenen Wochenende zu und drangen in etliche Gebäude in der Straße Am Hafen im Stadtteil Nord ein. Das teilte die Polizei am Dienstag mit.

Der Nutzer einer der Garagen hatte demnach einen Einbruch am Montagabend bemerkt und die Polizei gerufen. „Bei den Ermittlungen vor Ort stellte sich dann heraus, dass unbekannte Täter gleich mehrere Garagen des dortigen Komplexes angegriffen hatten“, berichtet Polizeioberkommissarin Cornelia Hahn von der Inspektion in Brandenburg an der Havel.

Einbrecher kamen vermutlich am Wochenende

Die Tatzeit liegt laut Polizei zwischen Samstag, 1. August, 16 Uhr und Montag, 3. August, 18.20 Uhr.

Der von den Einbrechern angerichtete Schaden in den Garagen lässt sich derzeit offenbar noch nicht beziffern. „Ob und was genau aus diesen entwendet wurde, ist noch unbekannt, da die anderen Pächter aufgrund fehlender Anwesenheit nicht befragt werden konnten“, so die Oberkommissarin.

Jetzt hat die Brandenburger Kripo die Fälle übernommen. Sie ermittelt wegen des Verdachts auf „besonders schwere Diebstähle“.

Von hms