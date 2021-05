Einbußen bis zu 90 Prozent: Brandenburger halten sich mit Urlaubsbuchungen zurück

Brandenburg/H

„Es ist ganz schwierig.“ So beschreibt Bettina Ducho die derzeitige Situation der Reisebüros. Sie leitet das Brandenburg-Tourist-Ducho-Reisebüro am Neustädtischen Markt. Lange wollte sich niemand in der Politik bezüglich eines Sommerurlaubs 2021 äußern. „Wenn wir dann vorsichtig bei Öffnungen vorgehen, steht einem Sommerurlaub nichts mehr im Wege, wenn auch immer noch mit bestimmten Auflagen“, sagte Karl Lauterbach jetzt. Für Personen, die noch nicht vollständig geimpft sind, besteht Hoffnung. Bis jetzt sieht es aus, als wenn einige Länder auch für negativ Getestete ihre Grenzen öffnen werden. Auch die Quarantänepflicht könnte dann entfallen.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Aber wo werden die Deutschen wirklich Urlaub machen? Bettina Ducho erzählt, dass im Laufe der ersten Monate nur sehr wenig Pauschalreisen bei ihr gebucht wurden. Sie denkt, dass dieses Jahr Camping wieder sehr beliebt sein wird. Was Auslandsreisen angeht, war Griechenland zuletzt beliebt. Die Kanaren haben dagegen insgesamt deutlich an Beliebtheit verloren, das habe aber nichts mit der Corona-Pandemie zu tun. Ägypten ist bei Tauchurlaubern Ziel Nummer eins. Viele Deutsche werden dieses Jahr – wenn es denn geht – wohl eher an Orte fahren, die sie bereits kennen, glaubt die Reiseexpertin. Sie brauchen die Unterstützung eines Reisebüros nicht. Durch das vermehrte Homeoffice buchen viele zudem online. „Dabei sind das die gleichen Preise wie bei uns“, sagt Bettina Ducho.

Ihr Reisebüro existiert seit der Wende in Brandenburg an der Havel. „Es ist furchtbar, eine Katastrophe“, so beschreibt Ducho die Pandemie. Sie verzeichnet einen Umsatzeinbruch von 90, teilweise 100 Prozent. Allerdings ist sie sich sicher, dass es regional bedingte Unterschiede bei den Buchungen gibt. Durch veränderte Öffnungszeiten melden sich einige Kunden gar nicht mehr. „Es herrscht einfach eine große Unsicherheit“, sagt sie.

Im Moment dürfte das Reisebüro mit Terminabsprache und einem negativen Schnelltest zwar öffnen, Bettina Ducho lässt es jedoch geschlossen. „Mir sind die Schnelltest viel zu unsicher“, erklärt sie. Kontakt zu den Kunden hält sie per E-Mail und Telefon und sie sendet ihnen regelmäßig Angebote zu.

„Die Regierung muss klare Aussagen bezüglich des Sommerurlaubs treffen“, meint Bettina Ducho. Sie fragt sich, warum man erst jetzt über einen Online-Impfpass nachdenkt, wenn das Problem jetzt schon seit einem Jahr besteht. „Jetzt heißt es Arschbacken zusammenkneifen und durchhalten“, das ist ihre einzige Lösung.

Von Julia Kazmierczak