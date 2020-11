Eine Brandenburger Abenteuer-Geschichte für Deutschlands Jugend

Brandenburg/H

Zwei Stämme liegen sich in den Haaren, hier die Kinder aus der Eisenbahnersiedlung, dort die Kinder der Fischer. Eine Rivalität zweier Jungenbanden über die Seegartenbrücke hinweg? „ Gode Wind Ahoi!“ heißt das „Buch für die Jugend“, dass der Lehrer, Schulreformer und Schriftsteller Otto Bernhard Wendler vor rund 90 Jahren verfasst hat.

Auch wenn die Orte Ranneberg und Plauer heißen: Kirchmöser und Plaue standen Pate für die fiktive Geschichte aus der Zeit, bevor es in Deutschland dunkel geworden ist.

Früher gehörte es wohl zum guten Ton, mit den Leuten aus dem Nachbardorf im Clinch zu liegen – warum auch immer. Die Banden in Plauer und Ranneberg jedenfalls sind sich nicht grün. Weil Indianer in Mode sind, bilden sie Stämme, angeführt von einem Häuptling und auf ein gewisses Maß an Gehorsam eingeschworen.

Das Portrait von Schriftsteller Otto Bernhard Wendler schuf Bruno Beye im Jahre 1949. Quelle: Nachlass Heinz Kruschel im Literaturhaus Magdeburg

Erst treffen sich die Banden im Schwarzen Grund zur Prügelei. Hier siegen die Ranneberger beziehungsweise Kirchmöseraner. So wie Wendler diesen Taleinschnitt beschrieb, dürfte es sich um den Diebesgrund handeln. Dann vereinbaren die rivalisierenden Stämme, auf dem See um die Wette zu segeln.

Otto Bernhard Wendler, der im Jahre 1900 als Fünfjähriger mit seiner Familie von Sachsen nach Brandenburg an der Havel zog, war Lehrer und überzeugter Kriegsgegner. Er war als Jugendlicher 1914 freiwillig an die Front geeilt. Und mit mehr schrecklichen Erlebnissen zurückgekehrt, die ein Mensch vertragen kann.

Nach seiner Ausbildung zum Lehrer in Genthin nahm er bei Genthin seine erste Lehrerstelle an. 1923 wechselte er in die gerade eröffnete Schule in Kirchmöser West. In diesem Gebäude ist heute die Berufsorientierte Oberschule. Vier Jahre blieb er dort.

Er lernte Plaue und Kirchmöser und seine Menschen kennen: das zu dieser Zeit noch selbstständige märkische Landstädtchen Plaue mit seinen zahlreichen Fischerfamilien und die aufstrebende Industriegemeinde Kirchmöser, deren riesiges Eisenbahnwerk Arbeiter und Ingenieure aus dem ganzen Reich anzieht.

Die Luftaufnahme zeigt Kirchmöser Ost mit dem Möserschen See (rechts) und dem Heiligen See (links) - entstanden ist das Luftbild um 1930 Quelle: Sammlung Hesse

In der Plauer Bande sind nur Fischer-Jungs vertreten, in der Ranneberger Horde Jungs aus vielen Ecken Deutschlands. Das Banden-Quartett stammt aus Hamburg, Köln, Dresden und Berlin.

Bereits in Bergzow bei Genthin, an seiner ersten Lehrstelle, engagierte sich Wendler. 1921 war er in die SPD eingetreten. In Bergzow gründete er einen Arbeiterfußballverein und einen Arbeitergesangverein. Mit dem Wechsel nach Kirchmöser wirkte er über die Schultore hinaus.

Wendler bezog die Eltern in seine Bildungsarbeit ein. Für den Brandenburger Anzeiger, die regionale Tageszeitung der SPD, schrieb Wendler Kulturkritiken und andere Beiträge zu aktuellen Themen.

Knolle muss Gendarm Koch und Redakteur Hinrich Rede und Antwort stehen - Zeichnung aus „Gode Wind Ahoi!" - die leicht veränderte Neuauflage von 1947 illustrierte Martin Guhl. Quelle: Sammlung Hesse

1929 erscheint sein erstes Buch: „Soldaten Marieen – Die Chronik von der grausamen und tragischen Trennung der Geschlechter im Krieg“. Hier verarbeitete Wendler Kriegserlebnisse. Mit „Laubenkolonie Erdenglück“ schenkte er Brandenburg an der Havel 1931 den ersten Krimi. „Peter macht das Rennen“ hieß sein erstes Jugendbuch, erschienen 1931 im Leipziger Franz-Schneider-Verlag. „ Gode Wind Ahoi!“ war Buch Nummer 7, produziert 1933 vom Thienemann-Verlag in Stuttgart, der heute noch bedeutende Kinder- und Jugendbücher veröffentlicht.

Die Ranneberger brauchen Boote für den Segelwettbewerb und bekommen Hilfe aus dem Eisenbahnwerk. Sie lernen segeln und fühlen sich bald fit, die Plauer auch in dieser Disziplin zu bezwingen. Doch deren Stamm hält sich zurück, hat offensichtlich anderes zu tun. Beim Treffen der Häuptlinge rückt der Plauer Chief schließlich mit der Sprache heraus. Fischräuber machen den Plauer Fischern das Leben schwer. Nun müssen die Jungs ihren Vätern helfen, den Ganoven auf die Spur zu kommen.

Das Luftbild zeigt das Landstädtchen Plaue an der Havel und den Plauer See - die Luftaufnahme entstand um 1930. Quelle: Sammlung Hesse

Für einen besonderen Job wechselte Wendler im Frühjahr 1927 in die Stadt Brandenburg. Er wurde zum Leiter der neu gegründete Sammelschule am Katharinenkirchplatz berufen. Ein entscheidender Unterschied zu anderen Schulen: Statt Religionsunterricht unterrichtete man in Lebenskunde. Auch in Brandenburg an der Havel macht sich Wendler weit über die Schule hinaus für Veränderungen stark, so auch politisch in der Stadtverordnetenversammlung.

Immer wieder lenkte er den Blick auf das Schicksal und die Lebensverhältnisse der kleinen Leute und engagierte sich für deren Bildung und soziale Miteinander. Da wundert es überhaupt nicht, dass in seinem Jungenroman die Rannebanger Bande das Kriegsbeil begräbt und den Plauern hilft, die Fischräuber zu überführen.

Anfang 1933 waren die Nazis kaum an der Macht, als sie Wendler zwangsweise aus der Schule entfernen ließen. Seine antimilitaristischen und sozialkritischen Texte waren ihnen ebenso ein Dorn im Auge wie seine grundsätzliche Einstellung. Ihm wurde ein Disziplinarverfahren gemacht, an dessen Ende 1934 die Entlassung aus dem Schuldienst ohne Pensionsanspruch stand. Auch wurden die meisten seiner Werke verboten. Wendler schrieb trotzdem weiter – unter dem Pseudonym Peter Droß. Bereits 1933 war er nach Burg im Jerichower Land gezogen.

Neuauflage nach dem Krieg Zuerst ist „ Gode Wind Ahoi!“ von Otto Bernhard Wendler 1933 im Stuttgarter Thienemanns-Verlag erschienen – in der Reihe „Thienemanns illustrierte Zweimarkbücher“. Das Buch hat 108 Seiten und wurde von Walter Müller illustriert. Nach dem Krieg brachte der Gebrüder-Weiß-Verlag in Berlin-Schöneberg das Buch erneut heraus. 1947 kam es mit 112 Seiten auf den Markt, aufwendiger illustriert von Martin Guhl. Am 10. Dezember 2020 jährt sich der 125. Geburtstag des Schriftstellers. In der Brandenburger Fouqué-Bibliothek wird im Dezember eine kleine Ausstellung mit einer Auswahl von Wendlers Werken an ihn erinnern.

Wendlers Bücher behandelten in den kommenden Nazi-Jahren unpolitischere Themen. Geld verdiente er außerdem mit Drehbüchern für den Film. Erst nach dem Krieg kehrt zu seinem Namen und ernsteren Roman-Themen zurück. 1958 stirbt Otto Bernhard Wendler in Burg.

„ Gode Wind Ahoi!“ erlebte 1947 eine Neuauflage, im Verlag der Gebrüder Weiß in Berlin-Schöneberg. Auch wenn Wendler weit entfernt davon war, in seinem Buch 1933 Nazi-Ideologie zu verbreiten: Das West-Berliner Lektorat ging offensichtlich auf Nummer sicher und schliff den Text hier und da, machte ihn wohl unangreifbarer.

Vor der Nazi-Zeit war auch Sozialdemokraten ein gewisses nationales Pathos nicht fremd. In der Erstausgabe liest man: „,Jetzt weiß ich erst, wie schön es auf dem Lande sein kann‘, bemerkt Pitt. ,In der brandenburgischen Mark‘, ergänzt Hanselutz. ,In des deutschen Reiches Streusandbüchse‘, betont Knolle. ,Und dies Land ist nun unsere Heimat‘, fasst Pitt die Gedanken der Freunde zusammen. ,Hier werden wir bleiben. Hier haben unsere Väter Arbeit. Von hier aus werden wir später einmal in die Welt gehen.‘ ,Heimat wächst an allen deutschen Ufern‘, spricht Hanselutz leise.“ Hätte Wendler gewusst, dass die Deutschen nur sechs Jahre später in Soldatenstiefeln in die Welt gehen, er hätte sich diesen Gedanken verkniffen.

Knolle muss Gendarm Koch und Redakteur Hinrich Rede und Antwort stehen - Zeichnung aus „Gode Wind Ahoi!" von Otto Bernhard Wendler - die Erstauflage von 1933 illustrierte Walter Müller. Quelle: Sammlung Hesse

In seinen Jugendbüchern hat Wendler versucht, seinen jungen Lesern Mut zu machen. Mut beweisen also auch die Plauer und Ranneberger Jungs (nur ein Mädchen spielt eine Nebenrolle) und sorgen dafür, dass die beiden Fischräuber ins Gefängnis wandern. Am Ende sitzt man bei den Fischern, isst gebratenen Hecht bis zum Abwinken und segelt doch noch um die Wette.

Von Heiko Hesse