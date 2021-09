Brandenburg/H

Mindestens seit drei Jahren war es versprochen, nun wird es Wirklichkeit: Die Konrad-Sprengel-Grundschule bekommt einen Neubau, in dem Mensa und Aula sowie diverse nützliche Räumlichkeiten unterkommen.

Dachausbau war unmöglich

An der Schule lernen 380 Mädchen und Jungen im Alter von 5 bis 13 Jahren in 18 Klassen. Ursprünglich hatte die Stadt mit einem Kostenaufwand von 700.000 Euro gerechnet, nun sind es 1,6 Millionen Euro. „Wir hatten eine Machbarkeitsstudie angestellt, ob wir in den Obergeschossen die Aula unterbringen können, doch das war statisch nicht machbar“, sagt Projektchef Martin Pieper vom Gebäude- und Liegenschaftsmanagement GLM.

Einen neuen Mehrzweckbau mit Mensa, Aula und Umkleideräumen bekommen die Kinder der Konrad-Sprengel-Schule. Quelle: André Wirsing

Gebäude in L-Form

Deshalb habe man sich für ein multifunktionales Gebäude neben dem Schulbau entschieden. Dieses entsteht an der Stelle der einstigen Wasserfreunde-Baracke und hat die Form eines „L“. Dessen kurzer Schenkel verläuft parallel zur Sprengelstraße, der lange entlang der Verbindungsstraße zur Schule. So entsteht gleichzeitig noch ein geschützter zusätzlicher Hof.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Riesenraum mit mobiler Trennwand

„Wir haben in dem eingeschossigen Bau 590 Quadratmeter Bruttogeschossfläche, der große Saal kann als Aula und Speisesaal dienen, wir überwinden bis zu elf Meter stützenfrei“, beschreibt Architektin Brit Linke vom heimischen Planungsbüro Büro SEW. Der Raum könne mit einer mobilen Trennwand für andere Nutzungen abgeteilt werden.

Umkleiden für den Sport

Im Gebäude kommt noch ein Teil der Verwaltung für die Schule unter, es gibt zudem Umkleidekabinen und Duschen, wenn im Außenbereich Sportaktivitäten stattfinden. Eine Teeküche wird eingerichtet. „Es ist keine richtige Lehrküche, aber kleine Schülergruppen können hier unter Aufsicht auch mal etwas kochen“, sagt Pieper.

Einen neuen Mehrzweckbau mit Mensa, Aula und Umkleideräumen bekommen die Kinder der Konrad-Sprengel-Schule. Quelle: André Wirsing

Küche mehrfach nutzbar

Zum Speisesaal gehört bislang auch noch eine Aufwärmküche. Vorbereitet sei aber schon das „Cook an freeze“-Verfahren. Beim „Kochen und Gefrieren“. werden die Gerichte zubereitet, portioniert und im Anschluss bei etwa minus 40 Grad schockgefrostet. Die Lieferung und Lagerung der Speisen erfolgt bei unter minus 18 Grad. Zum Ausgeben und Servieren werden die Speisen im Kombidämpfer kurz vorher erwärmt.

Plätze werden dringend gebraucht

Allerdings müssen die Schulgremien erst noch darüber entscheiden, ob künftig diese Form der Schülerspeisung angeboten werden soll. Auf jeden Fall ist der große Speiseraum ein Riesenfortschritt, in den bislang genutzten Räumen werden die Kinder in drei, vier Durchgängen verpflegt. „Künftig soll die Schule auch noch bis auf fünf Züge je Klassenstufe aufgestockt werden, da brauchen wir die Räume dringend“, sagt der GLM-Experte.

Lehrer durften mitreden

Alle Pläne seien vorab den Eltern und dem Team um Schulleiterin Franziska Mönnich vorgestellt worden, sie hätten auch ein Mitspracherecht gehabt, die meisten Wünsche konnten die Planer einarbeiten.

Photovoltaik-Anlage auf dem Dach

Derzeit gibt es einen Beschlussantrag der Bündnisgrünen an die Stadtverordnetenversammlung, nach dem alle neu errichteten kommunalen Gebäude mit Photovoltaik-Anlagen auszustatten sind. Den Hauptausschuss hat der Antrag schon einstimmig passiert, am kommenden Mittwoch entscheiden die Volksvertreter. Doch in diesem Fall ist die Verwaltung schon schneller: „Natürlich wird das Gebäude eine große PV-Anlage auf dem Dach haben. Dazu haben wir bereits ein Projekt mit den Stadtwerken entwickelt. Was nicht direkt im Gebäude verbraucht wird, speist die Anlage direkt in die Schule ein“, sagt Pieper.

Bund bezahlt am meisten

Von den 1,6 Millionen Euro Baukosten fördert der Bund 90 Prozent über das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz speziell für Schulen. Deshalb muss sich die Stadt nur mit 165.000 Euro beteiligen.

Der Bau soll bis zum 31. Mai 2022 fertig sein, dann schrittweise in Betrieb gehen. Die nächsten Erstklässler werden dann ihre Einschulung mit Sicherheit hier feiern.

Von André Wirsing