Eine Sperr-App für soziale Medien ist die Geschäftsidee: Das Corona-Tagebuch von Stephan Boden

Der in Brandenburg an der Havel lebende Autor Stephan Boden führt ein Corona-Tagebuch. Die MAZ veröffentlicht die Erlebnisse regelmäßig und exklusiv.

Corona-Tagebuch, Dienstag, 5. Mai 2020

Wir haben uns im vergangenen Jahr natürlich sehr viele Gedanken um den Namen unseres Sohnes gemacht, der sich derzeit immer noch Gedanken macht, wann er kommen will. Bei der Namensfindung kann man schwer ins Klo greifen.

Der in Brandenburg an der Havel lebende Schriftsteller Stephan Boden sitzt vor seinem Büro und liest die MAZ. Quelle: Stephan Boden

Beispiel: Vor einigen Jahren hörten wir mal am Weissensee einen Vater seinen Sohn rufen. Der Junge hatte auffällige Ähnlichkeiten mit Dickie Hoppenstedt, dem Jungen aus Loriots Weihnachtsgeschichte. Er hieß aber nicht Dickie sondern – Achtung – Herkules!

Ebenso abenteuerlich finde ich die Namen zweier Söhne eines Werbers, von denen ich weiß: Edison und Newton. Da wurde sicher schon im Kreißsaal der erste Physik-Baukasten aufgebaut.

Der Name Salomon steht für die absolute Weisheit, seit vor langer Zeit, also weit vor Corona, ein König mit diesem Namen in einem Gerichtsprozess (schlimme Sache mit Tod, Dirnen und Kindern) ein überaus weises Urteil sprach. Seit gestern weiß ich, dass auch dieser Name offenbar nicht immer mit Bedacht ausgewählt wurde. Salomon Kalou ist Spieler von Hertha BSC, der Mannschaft, die nun schon seit Monaten nicht mehr verloren hat.

Diese Variante von Salomon ist allerdings weder weise noch klug. Denn er hat es gestern seinem Ex-Kurzarbeiter-Trainer Klinsmann nachgemacht und einen Facebook Live-Stream gesendet. Und das ging bekanntermaßen schon bei Klinsi voll in die Hose. Kalou dokumentierte seinen Weg zum Training, streamte live aus der Kabine und vom Corona-Test, den gerade jeder Spieler bekommt.

Kurz zuvor hatte die DFL (Deutsche Fußball-Liga) ja ein Sicherheits-und Hygienekonzept veröffentlicht, um zu zeigen, dass sofort wieder ohne Risiko gespielt werden könne. In dem Video jedoch begrüßte Kalou zunächst einen Trainer per Handschlag, klatschte sich danach mit Spielern in der Kabine ab und zeigte später live seinen Corona-Test, wo jedoch nicht, wie angekündigt, Schutzkleidung getragen wurde. Im Hintergrund war dann auch zu hören: „Lösch das bitte!“.

Zwischendurch wurde in der Kabine zwischen ihm und dem Spieler Ibisevic noch über das reduzierte „Gehalt“ gesprochen, bei dem sich Ibisevic fürchterlich beschwerte, dass ihm elf Prozent abgezogen wurden. Elf Prozent seines Monatsgehalts machen etwa 30.000 Euro aus. Dieses Geld scheint dem Spieler sehr zu fehlen, weil er darüber augenscheinlich sauer war. Danach sang Kalou noch ein lustiges Corona-Liedchen. So richtig salomonisch weise ist der Mann nicht.

Günther lässt Fußball völlig kalt. Der will einfach nur mal ein Nickerchen machen. Quelle: Stephan Boden

Kalou wurde danach vom Verein suspendiert, man verlor jedoch kaum ein Wort über die mangelnde Umsetzung der Hygienevorschriften. Ob angesichts dieser Vorfälle die Bundesliga wirklich nochmal startet, ist nun mehr als ungewiss. Dann würde stimmen, was man seit zwei Jahren immer wieder mal hört: Der Videobeweis macht den Fußball kaputt.

Friseurläden mit schrägen Namen

Wenn man über Namen nachdenkt, ist der Weg zu Friseuren nicht weit. Viele Haarschneidebuden fallen durch besondere Namenskreationen auf. Meinen absoluten Liebling sah ich mal in Hamburg: „Kamm Inn“. Auf Platz zwei meiner Favoriten liegt „O’Haara“ gefolgt von einem Salon, den man auf dem Weg nach Sylt findet: „Frisørensen“.

Seit gestern haben die Friseure wieder auf. Dass ausgerechnet Friseure jedoch an einem Montag wieder öffnen dürfen, ist etwas kurios. Denn traditionell ist Montag der klassische Ruhetag für diese Branche, weil dort früher Sonntags gearbeitet wurde, da man vor der Kirche sich noch eine neue Frise abholte. Kirchen dürfen ja auch wieder Gottesdienste mit maximal 50 Leuten durchführen.

Das Grundrecht, beim Überqueren der Straße überfahren zu werden

Jedenfalls scheinen gestern sehr viele Menschen zu ihren Lieblings-Coiffeuren gefahren zu sein, denn in der Stadt waren auffällig viele Autos unterwegs, viel mehr als sonst. Positiver Nebeneffekt: Man hat wieder ein weiteres Grundrecht zurück: Das Grundrecht, beim Überqueren der Straße fast überfahren zu werden. Wird Zeit, dass die Ponys nicht mehr vor den Augen hängen.

Gestern Abend habe ich im Internet nichts über Corona gelesen, was sehr gut tat. Ich hatte danach eine Geschäftsidee, die ich gern umsetzen würde: Eine App, die es einem ab einer bestimmten Uhrzeit schwer macht, in sozialen Medien zu blättern. Sowas in der Art gibt es.

Betrunken Nachrichten zu verschicken, ist keine gute Idee

Ich weiß das, weil ein Freund von mir mal, als er gerade Streit mit seiner Freundin hatte, sich abends einen hinter die Binde kippte und ihr danach eine wütende, abrechnende WhatsApp-Nachricht schickte, die er niemals hätte versenden sollen.

Er hat danach nie mehr was von ihr gehört und genau das wollte er nicht. Danach installierte er sich einen sogenannten Drunken-Locker. Bei dem muss man nach einer selbst bestimmten Uhrzeit vor dem Senden einer Nachricht eine komplizierte Rechenaufgabe lösen.

Angesichts vieler Kommentare, die man liest, würde es manchen aber auch tagsüber schwer fallen, selbst leichte Aufgaben zu lösen. Ich denke mal über diese App weiter nach.

Von Stephan Boden