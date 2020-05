Hochschulvergleich: gute Noten für Brandenburger Wirtschaftsinformatiker, Leerstelle bei Betriebswirten

Brandenburg/H

Die Wirtschaftsinformatiker der TH Brandenburg freuen sich über Ergebnisse des sogenannten CHE-Hochschulrankings.

Die gute Bewertung sowie allen anderen Ergebnisse der bundesweiten Erhebung hat der „Zeit“-Studienführer 2020/21 in dieser Woche veröffentlicht. Er dient jungen Leuten also Orientierung für die Wahl ihres Studienfaches und Studienortes.

Die breit angelegte Befragung des Instituts „ Centrum für Hochschulentwicklung“ ( CHE) bescheinigt dem Studienfach Wirtschaftsinformatik in Brandenburg/Havel gute Bewertungen im Hinblick auf die Unterstützung am Studienanfang, den Kontakt zur Berufspraxis und die internationale Ausrichtung im Masterstudiengang.

Nerv der Zeit getroffen

Auch die Räumlichkeiten an der TH Brandenburg bewerten die Studierenden sehr gut. Was die übrigen Kriterien angeht, landen die Wirtschaftsinformatiker der TH Brandenburg im deutschlandweiten Vergleich durchweg mit immer noch recht guten Noten im Mittelfeld. Richtig schlecht werden sie gar nicht bewertet.

Vera Meister, Wirtschaftsinformatik-Professorin und Studiendekanin der TH Brandenburg freut sich über diese Bestätigung der eigenen Arbeit.

Die Pressestelle der Fachhochschule zitiert sie mit den Worten: „Unsere Studiengänge der Wirtschaftsinformatik treffen den Nerv der Zeit, weil sie die Bedarfe im Zeitalter der Digitalisierung abdecken und stark arbeitsmarktorientiert sind.“

Keine Probleme auf dem Arbeitsmarkt

Die Brandenburger Studenten haben nach ihren Worten „keinerlei Schwierigkeiten, im Arbeitsmarkt Fuß zu fassen“.

„Die hervorragenden Bewertungen im Ranking in Bezug auf die Berufspraxis bestätigen unseren Kurs“, betont der Dekan des Fachbereichs Wirtschaft Jochen Scheeg. Er weist darauf hin, dass sich Menschen aus der Praxis in die Lehrveranstaltungen einbringen, vor allem in den fortgeschrittenen Semestern.

Das erwähnte Institut bewertet jedes Studienfach im Dreijahresrhythmus neu. Schwerpunkt in diesem Jahr sind die betriebswirtschaftlichen Fächer.

Größtes Studienfach kommt nicht vor

Was auffällt: Das mit rund 720 Studierenden größte Studienfach an der TH Brandenburg findet keine Berücksichtigung im aktuellen Hochschulranking. Bewertungen der Betriebswirtschaftslehre in Brandenburg/Havel sind Fehlanzeige.

Das hat seinen Grund. Die Teilnahme an dem deutschlandweiten Ranking kostet die Hochschulen und ihre Fachbereiche viel Aufwand und damit Geld. Die Betriebswirte der THB haben entschieden, dass sich dieser Aufwand für sie nicht lohnt.

Denn bei der vergangenen Analyse im Jahr 2017 waren die Ergebnisse für BWL in Brandenburg/Havel trotz einiger guter Einzelergebnisse unterm Strich nicht gerade berauschend und somit auch nicht werbewirksam nach außen.

Kosten-Nutzen-Rechnung

Bei den Bewertungskriterien „Studiensituation insgesamt“ und „Lehrangebot“ landete BWL in Brandenburg/Havel nur in der deutschlandweiten Schlussgruppe.

Für die Brandenburger Betriebswirte eine einfache Kosten-Nutzen-Rechnung: Der Aufwand ist hoch, der Ertrag nur gering – das lohnt sich nicht.

Das Kollegium der Betriebswirtschaftslehre habe entschieden, die nächste Teilnahme auf einen späteren Termin zu verschieben, teilt Maja Wallstein mit, die persönliche Referentin des Präsidenten.

Anders in der Wirtschaftsinformatik, die gute Erfahrung mit dem Ranking gemacht hat. Von deren Studenten hatten einige die guten Bewertungen in den Veröffentlichungen der „Zeit“ gelesen und sich auch daraufhin für die TH Brandenburg entschieden.

Wirtschaftsinformatik-Professorin Vera Meister berichtet von positiver Resonanz. Dort stimmt also die Kosten-Nutzen-Rechnung.

Von Jürgen Lauterbach