Brandenburg/H

Ziemlich oft werden die Menschen in Brandenburg an der Havel von neuen Baustellen überrascht: Was wird hier schon wieder gebaut, wie lange soll das dauern, was habe ich am Ende davon?

Erste elektronische Verkehrskarte

Eine Lösung präsentieren nun die Kreisgruppe Brandenburg des Verkehrsclubs Deutschland VCD sowie die Initiative Altstadtleben Brandenburg. Sie haben bereits interaktive Stadtkarten zu Verkehrsthemen in der Stadt Brandenburg online, nun ist eine hinzugekommen: Die erste interaktive Stadtkarte zu den aktuellen und geplanten Verkehrsbauprojekten in der Stadt Brandenburg ist online.

Verkehrsexperte und Zukunftsforscher Jürgen Peters. Quelle: Rüdiger Böhme

Überblick für alle

„Nach aufwändiger Recherche und Aufbereitung steht nun für die Öffentlichkeit ein Werkzeug bereit, mit dem sich jeder Mensch einen Überblick über aktuelle und künftige Baustellen verschaffen kann“, sagt der Verkehrsexperte und Zukunftsforscher Jürgen Peters.

Große Unklarheit bei den Bürgern

Es herrsche große Unklarheit in der Bürgerschaft, in der Stadtpolitik und auch bei der Stadtverwaltung über die Vielzahl der laufenden sowie kurz- und langfristig geplanten größeren Verkehrsbauprojekte.

Beim Anklicken eines Abschnitts öffnet sich ein separates Fenster mit allen notwendigen Detailinformationen. Quelle: VCD Brandenburg

Stadt-Internetseite mit wenigen Infos

„Wann werden welche größeren Verkehrsbaumaßnahmen umgesetzt? Auf der städtischen Seite lassen sich hierzu nur wenig Informationen finden. Auch sind diese nicht immer auf dem aktuellen beispielsweise zum Straßenbauprojekt Neustädtische Fischerstraße und Kleine Münzenstraße. Laut der Rubrik „Aktuelle Bauinfos“ der Stadt sollte ab dem 24./25. November 2021 mit der Sanierung der Kleinen Münzenstraße begonnen werden. In der Rubrik „Geplante Baumaßnahmen“ steht seit knapp einem Jahr als geplanter Bauzeitraum nur das Jahr 2021.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Hinzu kommt die stellenweise permanente Verschiebung von Bauprojekten, wie der Neubau des Radweges auf der Nordseite des Grillendamms. Laut Stadt-Seite ist der Neubau immer noch für 2021 geplant.

Beim Anklicken eines Abschnitts öffnet sich ein separates Fenster mit allen notwendigen Detailinformationen. Quelle: VCD Brandenburg

Widersprüche bei Zeitangaben der Kommune

Peters legt auch Widersprüche offen: „Intransparent ist auch, ob sich Bauzeiträume größerer Vorhaben überschneiden und diese überhaupt zeitgleich umgesetzt werden können. So beginnen nun die insgesamt neun Monate andauernden Bauarbeiten an der Kleinen Münzenstraße und danach folgend auf der Neustädtischen Fischerstraße, mit entsprechender Vollsperrung für den Kfz-Durchgangsverkehr. Laut Stadtverwaltung sollen im ersten Halbjahr 2022 die Arbeiten zur Verbesserung der Fahrbahnoberfläche auf der Plauer Straße beginnen. Auch hier sind Verkehrseinschränkungen anzunehmen. Können beide Projekte wirklich gleichzeitig umgesetzt werden?“

Mehrwert für die Bürger

Was grundsätzlich fehle, seien Informationen über laufende und geplante Verkehrsbauprojekte der Stadt Brandenburg, die an einer Stelle gebündelt sind und einfach von jeden Interessierten digital abgerufen werden können. „Genau hier setzen wir an: Mit unsere neuen interaktiven Karte ,Verkehrsbauprojekte in der Stadt Brandenburg Havel’ wollen wir Abhilfe und Mehrwert schaffen, für mehr Transparenz bei allen Interessierten sorgen und eine Bürgerbeteiligung fördern.“

Viele Quellen ausgewertet

Die Informationen zu knapp 50 Verkehrsbauprojekten wurden aus verschiedenen Quellen zusammengetragen, mit Fotos und/oder Bauzeichnungen hinterlegt, in verschiedene Kategorien und Bauzeiträumen unterteilt und den jeweiligen Straßenabschnitten zugeordnet. Als Quellen dienten unter anderem Mitteilungen der Stadt Brandenburg Havel und der Verkehrsbetriebe VBBr, SVV-Beschlüsse, Anfragen aus der SVV, Nachfragen aus Ausschüssen, Haushalt 2021 der Stadt, MAZ, Landesbetrieb Straßenwesen.

Einfache Orientierung

Mit einem einfachen Klick und individuellen Suchkriterien lassen sich die Verkehrsbauprojekte leicht finden. Es gibt auch noch Bedienungshinweise, doch nach wenigen Sekunden hat man auch auf der interaktiven Karte schnell Orientierung, es lassen sich diverse Filter setzen. Zudem gibt es eine zeitliche Einordnung in abgeschlossene, aktuelle sowie geplante Baumaßnahmen. Hier wird sogar noch unterschieden nach den Jahren 2021/2022, 2023 bis 2025 sowie ab 2026.

Trotz großer Sorgfalt seien Irrtümer vorbehalten. Grundlage für die Darstellungen seien öffentliche Informationen. Neue Informationen würden schnellstmöglich eingearbeitet. Zu finden ist die Karte im Netz unter https://brandenburg.vcd.org/der-vcd-in-brandenburg/kreisgruppe-brandenburg-havel/radverkehrskarten/verkehrsbauprojekte/.

Von André Wirsing