Brandenburg/H

Eigentlich freut sich Grabungsleiterin Janina Ludwig über das Interesse der Menschen an ihrer archäologischen Puzzlearbeit. Doch auf der Baustelle in der Neustädtischen Fischerstraße 11/12 wurde es ihr zu viel. „In einem Akt von Notwehr habe ich die wichtigsten Daten zur Grabung auf eine Leinwand gebracht und an den Zaun gehängt. Sonst wäre ich vor lauter Erzählen nicht mehr zum Arbeiten gekommen.“

Eigentümer und Bauherr Peter Schilling und Architektin Kathrin Kern. Quelle: André Wirsing

Zehn Mietwohnungen entstehen

Direkt an der Ecke von Neustädtischem Markt und Neustädtischer Fischerstraße will Bauherr Peter Schilling (46) ein Haus mit zehn Mietwohnungen und 840 Quadratmetern Nutzfläche errichten. Es soll vier Etagen mit zurückgesetztem Dachgeschoss (Staffelgeschoss) haben und sich in die umgebende Bebauung einfügen. Architektin Kathrin Kern vom Büro SEW hat der Fassade Struktur durch überstehenden Naturstein (Bossen), horizontale Gliederung und stehende Fenster gegeben.

Haus auf 43 Pfählen

Der ganze Komplex wird auf 43 Pfähle mit bis zu neun Metern Länge gestellt. Zudem wird in den Untergrund durch Treppenaufgänge, Liftschacht und Regenwasser-Rigole eingegriffen. Die Neustädtische Fischerstraße liegt am Rand des mittelalterlichen Stadtkerns direkt an der Stadtmauer. Deshalb waren hier auch viele archäologische Funde zu erwarten.

Mindestens drei Vorgängerbauten

Nachgewiesen sind nun Fundamente und Mauerreste von mindestens drei Gebäuden, darunter ein kompletter Keller, der auf eine Bauzeit um 1700 geschätzt wird. Die Funde stammen aus dem 14. bis 19. Jahrhundert.

Ein mittelalterlicher Drei-Lagen-Kamm ist das Glanzstück unter den archäologischen Funden. Quelle: André Wirsing

Keramik-Import aus Sachsen

Neben Siedlungsmüll, Feuerstellen und Tierknochen hat das Team um Janina Ludwig auch wahre Schätze gehoben. Etwa ein Teil einer Standbodenkeramik aus dem 13. oder 14. Jahrhundert, die hier im Land der Kugelgefäße nicht verreitet war. Weil sie aus Sachsen kommt, gilt die Vase als Importkeramik.

Brandenburgs ältester Kamm

Besonders behutsam packt die Archäologin ein kleines Stück aus, das sie in Luftpolsterfolie und Küchenpapier in einem Karton aufbewahrt. Ein mittelalterlicher Drei-Lagen-Kamm: Zwischen zwei mit einfachsten Ornamenten verzierten Klammern aus Knochen sind die hölzernen Rechen geklemmt. Das Exponat geht natürlich zum Landesdenkmalamt nach Wünsdorf – auch, weil es so gut erhalten ist.

Zu viele Fragesteller: In einem Akt von Notwehr hat Janina Ludwig eine provisorische Info-Tafel für Passanten an den Zaun gehängt. Quelle: André Wirsing

Brunnen mit Rätseln

Einen Brunnen hat Janina Ludwig noch gefunden, etwa drei Meter tief aus dem 19. Jahrhundert. Auf einem Ziegel hat sie den Rathenower Stempel gefunden. Und dann ist da noch die ovale Badewanne aus Brunnenziegeln, in der jede Menge Holzkohle geschichtet war, die jedoch nie angezündet worden ist.

Das große Überlegen

Vorsichtshalber nennen die Archäologen den Fund nur „technische Anlage“, bis sie sich erklären können, wozu sie diente. Für eine Feuerstelle ist sie zu unbeschadet geblieben, auch zum Räuchern von Fisch oder Fleisch gab es elegantere Möglichkeiten – nämlich mit einem in den Schornsteinabzug gehängten Räucherkasten.

Lösung im Januar

Bis zum Januar 2022 will die junge Frau die einstige Bestimmung herausgefunden haben, am vierten Donnerstag eines jeden Jahres gibt es nämlich den Archäologischen Jahresrückblick mit den besten Funden. Die am Rand der Neustadt gehören dazu.

Von André Wirsing