Eine ruhige Silvesternacht haben die professionellen Retter und Beschützer diesmal verbracht. „Wir hatten nur sehr wenige Verletzungen durch Pyrotechnik und auch wenig Vorfälle mit betrunkenen Menschen“, resümiert Rettungsstellen-Chefärztin Wiebke Weiland.

Alle Wunden ambulant versorgt

Es habe aufgrund silvesterbedingter Unfälle keine stationären Aufnahmen am Städtischen Klinikum gegeben. Bei Pyro-Unfällen sei lediglich ein Mensch leicht an der Hand, ein anderer durch eine herabfallende Rakete leicht am Kopf verletzt worden. Die Wunden konnten jeweilsambulant versorgt werden.

Nur ganz kleine Brände

René Blisse ist Schichtleiter bei der Berufsfeuerwehr Brandenburg. „Diesmal waren die Einsätze nicht der Rede wert. Wir hatten zwar kleinere Brände, aber das waren Kleinigkeiten. Ein Baum, eine Hecke und ein paar Mülltonnen. das ging alles schnell.“ Und ein Fehlalarm stellte sich auch als solcher heraus. „Rettungen von Menschen oder das Bergen von Verletzten sind uns diesmal Gott sei Dank nicht untergekommen“, sagt der Feuerwehrmann.

Platzverweise wegen Ausgangssperre

Ähnlich entspannt gestaltete sich die Lage bei der Polizei. „Von der Einsatzlage her ähnelte die Einsatzlage in der Silvesternacht sehr stark einem normalen Sonnabend“, sagt Dienstgruppenleiter Mathias Knie von der Inspektion in Brandenburg an der Havel. Es habe keine Auffälligkeiten gegeben. Zwar hätten seine Kollegen zu Neujahr nach 2 Uhr einige Platzverweise aussprechen müssen gegenüber überwiegend jungen Menschen, die sich trotz Ausgangsbeschränkungen noch im Freien herumtrieben. „Doch insgesamt war das nicht ddie Masse, die vielleicht zu erwarten gewesen wäre“, sagt Knie.

Aktive Aufräum-Truppen

Ziemlich fleißig waren am Neujahrsmorgen schon die Beschäftigten des Entsorgers Mebra. Bereits um 8.30 Uhr reinigten sie beispielsweise schon den Nicolaiplatz, leerten Papierkörbe und entsorgten die Überreste von Raketenbatterien. der Neustädtische Markt war zu diesem Zeitpunkt bereits schon sauber. Lediglich an kleineren Plätzen wie an der Jacobstraße/Große Gartenstraße waren noch größere Böllerei-Hinterlassenschaften zu sehen. Und manche Menschen griffen beherzt zur Selbsthilfe wie der ältere Herr, der mit einem Besen bereits am frühen Morgen rings um den Walter-Rathenau-Platz reinigte.

