Ob der Mann sehr hungrig war? Ein 29-Jähriger hat am Dienstagabend in einem Supermarkt in Brandenburg an der Havel versucht, Wurst zu stehlen. Doch bevor er so richtig zubeißen konnte, kam der Sicherheitsdienst. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der Vorfall ereignete sich demnach um 21.44 Uhr.

Cabanossi aus dem Kühlregal eingesteckt

Der 29-Jährige marschierte kurz vor Ladenschluss in das Geschäft am Tschirchdamm im Stadtteil Hohenstücken. Dann nahm er „zielgerichtet Cabanossi-Würste aus dem Kühlregal“, berichtet Polizeioberkommissarin Cornelia Hahn von der Inspektion in Brandenburg an der Havel. „Anschließend vergaß er scheinbar, die Waren zu bezahlen und verließ den Kassenbereich, ohne seine Rechnung zu begleichen“, berichtet sie weiter.

Ladendetektiv erwischt den Mann

Der Ladendetektiv hatte allerdings die Augen offen und bemerkte den versuchten Wurstdiebstahl. Er stellte den Mann zur Rede und rief die Polizei.

Die Beamten nahmen eine Diebstahlsanzeige auf. Jetzt untersucht die Kripo in Brandenburg an der Havel den Fall. Der Wert des Diebesgutes ist nicht bekannt.

Von hms