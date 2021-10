Aus einer Mücke wird ein Elefant. Mit einem Einkaufswagen soll Horst Hanschke in Brandenburg an der Havel ein parkendes Auto geschrammt haben. Er bestreitet das. Doch er wird er wegen Fahrerflucht verurteilt.

Horst Hanschke demonstriert, wie er das Geschehen am 24. Juli 2020 in der Upstallstraße erlebt hat. Er habe seinen Einkaufswagen an dem Kunden (dargestellt von der Passantin hinten) rausgeschoben und ihn dann ohne loszulassen in Richtung Baumarkt geschoben. Rechts daneben habe das Auto geparkt, das er mit dem Einkaufswagen aber nicht beschädigt habe. Quelle: Jürgen Lauterbach