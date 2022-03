Einkaufszentrum vorm Aus: Stadtteilbeirat Hohenstücken kritisiert Vermieter und fordert Antworten

Brandenburg/H

Das drohende Aus vom Einkaufszentrum (EKZ) am Tschirchdamm 17 schockiert die Mitglieder des Stadtteilbeirats Hohenstücken. In einem Brief erheben die Mitglieder schwere Vorwürfe gegen den Vermieter, die NWE Consulting GmbH und wenden sich an Oberbürgermeister Steffen Scheller (CDU).

Das EKZ am Tschirchdamm 17 steht vor dem Aus. Quelle: André Großmann

Stadtteilbeirat kritisiert den Vermieter des EKZ am Tschirchdamm

Im Dokument werfen die Brandenburger dem Eigentümer des EKZ vor, seit Jahren kein Interesse am Objekt zu haben. „Seit Jahren bestehen Probleme und Mängel, doch niemand behebt sie. Stattdessen wurde am Telefon Druck aufgebaut, dass wir uns bei der Stadt für eine Verbesserung der Lage einsetzen sollen. Dafür ist doch aber der Vermieter zuständig“, sagt die Vorsitzende Christin Willnat. Bis zum 1.April müssen alle Mieter das Objekt verlassen,betroffen sind unter anderem ein Bekleidungsgeschäft, Nagel- und Tattoo-Studio, der Supermarkt „Dein 1Kauf“ und ein Corona-Testzentrum. Die Vermietung hat bereits Strom, Wasser, Heizung und die Müllabfuhr gekündigt.

Drogen und Partys im Parkhaus

Henry Baum betreibt seit 1993 einen Uhren- und Schmuckfachhandel im Objekt und hat das Umzugsunternehmen schon bestellt. „Der Vermieter hat mir angeboten, ein viertel Jahr Pause zu machen, aber das ist keine Option“, sagt er der MAZ. Baum sucht weiter nach Räumen und will nicht, dass seine zwei Mitarbeiterinnen arbeitslos werden.

Eine Lösung für die Zukunft des Objekts ist nicht in Sicht. Ein Abriss wäre aus Sicht des Stadtteilbeirats fatal, die Mitglieder befürchten Leerstand und Vandalismus. Auch das langsam zerfallende Parkhaus bereiten ihr und Anwohnern Sorgen. „Gefühlt liegen hier in jeder Ecke Dreck und Abfälle. Es wurden schon Autos angezündet, Einbrüche in Fahrzeuge sind keine Seltenheit. Bei den Partys werden auch öfter Drogen konsumiert, von denen man dann später die Tütchen findet“, sagt Willnat.

Sie fragt sich, wann der Moment des Niedergangs begann, er zeichnet sich seit Jahren ab. Schon als sie im Oktober 2020 für den Erhalt des sozialen Kaufhauses Obolus kämpfte, kamen vom Vermieter nur Forderungen. So wollte die NWE Consulting laut Willnat, dass sich der Stadtteilbeirat Hohenstücken um die Zustimmung der Brandschutzanlange kümmert, damit Geschäfte im EKZ erhalten bleiben. „Das sind schon Methoden wie bei der Mafia. Eine vertrauensvolle Zusammenarbeit ist mit dem Vermieter nicht mehr möglich“, sagt die 35-Jährige der MAZ.

Christin Willnat ist Vorsitzende des Stadtteilbeirats in Hohenstücken und fordert Antworten vom Vermieter des EKZ am Tschirchdamm. Quelle: André Großmann

Der Stadtteilbeirat will eine weitere Brache in Hohenstücken auf jeden Fall verhindern. Die NWE Consulting GmbH und ihr russischer Eigentümer haben sich auf MAZ-Nachfrage bislang nicht geäußert. Noch immer bietet der Vermieter das Objekt als geräumige Gewerbefläche auf dem Portal Immobilienscout 24 an. Mieter, Anwohner und Stadtteilbeirat wollen neue Informationen. „Nach 29 Jahren in diesem Objekt ist es schade, dass unsere Geschichte hier so endet“, sagt Unternehmer Henry Baum der MAZ.

Von André Großmann