Brandenburg/H

Für eine lebenswerte Stadt mit Zukunft setzt sich die VCD-Kreisgruppe in Brandenburg an der Havel ein. Und das braucht bessere Bedingungen für Rad- und Fußverkehr finden die Mitglieder des ökologischen Verkehrsclubs Deutschlands. Dafür werden sie an ganz vielen Stellen aktiv und laut. Dieses Engagement hat die Stadt nun mit dem Umweltpreis 2020 belohnt.

Preis ist Bestätigung

Mit dem Preis werden Projekte ausgezeichnet, die in geeigneter Weise zur Verbesserung der Artenvielfalt, des Klimas oder der Umwelt beitragen. Mit ihrer Bewerbung unter dem Titel „Lasst Brandenburg zum Münster des Ostens werden“ überzeugte der Verkehrsclub die Verantwortlichen. Dafür gab es eine Prämie in Höhe von 500 Euro.

„Der Preis ist natürlich eine großartige Bestätigung“, sagt Kreisgruppensprecher Gero Walter. „Auch, dass er von der Stadt kommt, die wir stark kritisieren. Das hat echt Größe“, findet er. „Es ist aber auch für uns ein Zeichen“, führt Walter weiter aus. „Denn wir kritisieren nicht nur, sondern sind aktive Gestalter.“

Mit einer Vielzahl von Aktionen widmen sich die Aktiven dem „Radverkehr als allergrößte Baustelle der Stadt“, wie Gero Walter es sagt. Dort gibt es ihres Erachtens noch einiges zu tun, weil die Stadt vom Autoverkehr dominiert wird.

Lärm und Abgase, kurzlebige Stopps in der Einkaufsstraße, unsichere Verkehrssituationen für die nicht motorisierten Teilnehmer – das alles beinhalte es, wenn dem Autoverkehr sprichwörtlich Vorfahrt gegeben wird. Und mindert damit die Aufenthaltsqualität, macht VCD-Mitglied Frank Träger klar.

Sind mehr Fußgänger und Radfahrer unterwegs, würde die Innenstadt profitieren, weil diese länger verweilen, nach Studien sogar mehr Geld in Cafés und Einzelhandel lassen. „Davon lebt eine historische Altstadt“, sagt Träger.

Den Finger in die Wunde legen

„Es ist dramatisch, was für ein Potenzial die Stadt verschenkt, dadurch, dass sie den Verkehr ungehindert durch die Innenstadt fließen lässt“, ergänzt Gero Walter. Der VCD spricht sich daher unter anderem für eine Verkehrsberuhigung aus.

Walter ist zudem überzeugt: „Wenn man mehr für den Radverkehr macht, erzeugt man mehr Radverkehr“. Also legt der VCD los, hat gemeinsam mit dem ADFC und dem heimischen Mobilitätsexperten Jürgen Peters Vorschläge für eine fahrradfreundliche Altstadt erstellt.

Die Kreisgruppe bringt sich außerdem mit Anfragen und Stellungnahmen zu geplanten Bauvorhaben kritisch in die gesamtstädtische Verkehrsplanung ein, legt immer wieder den Finger in die Wunde.

Und die Zahl der Verbündeten wächst. „Die direkte Kritik wird lauter“, ist Gero Walter überzeugt. „Die Leute monieren etwas und es kommt zur konstruktiven Zusammenarbeit.“ So freut er sich darüber, dass der Antrag von CDU, SPD und Freien Wählern, die Gefahrenstellen für Radfahrer in der Innenstadt zu identifizieren, an denen sie Straßenbahnschienen queren müssen, von einem so breiten Bündnis getragen wurde. Der VCD lädt dazu zu einer Onlineumfrage ein.

Lastenradverleih geplant

Doch der Verkehrsclub schaltet sich nicht nur kritisch in die öffentliche Debatte ein. Er realisiert eigene Projekte, um den Umstieg auf den Drahtesel attraktiver zu machen. „Wir wollen ein Lastenradsharing aufbauen“, erzählt Gero Walter. Im Sommer 2019 hatten Interessierte drei sogenannte Cargo Trikes zusammengebaut, elektrisch unterstützte Dreiräder, mit denen Lasten transportiert werden können. Für Walter eine ideale Alternative zum Einkauf mit dem Auto.

Jeweils ein Exemplar haben die Jugendkulturfabrik, die offene Werkstadt der Technischen Hochschule sowie die VCD-Kreisgruppe erhalten. Letzteres –auf den Namen „Pepe“ getauft – soll in den Verleih gehen. Der hat sich aus verschiedenen Gründen bisher verzögert.

„Pepe“ kam trotzdem zum Einsatz, etwa für umweltschonende Lieferfahrten von Einzelhändlern oder für Transporte von einem Möbelhaus in Hohenstücken. Walter hofft nun, dass das Lastenrad spätestens 2021 für alle Brandenburger nutzbar gemacht werden kann und die „Flotte Branne“ zudem ausgebaut wird.

Ausweitung der Rad-Reparaturstationen

Ebenfalls ausgebaut werden soll die Idee der Fahrrad-Reparaturstationen. Die erste Säule ist im September am Studentenwohnheim in der Zanderstraße eingeweiht worden. Die öffentliche Station enthält, an sich gefesselt, alles Notwendige, um schnell Alltagsprobleme mit dem Rad zu lösen. Dazu zählen eine Handpumpe und diverse Werkzeuge.

Student Frank Träger, Initiator der Fahrradstation, und Gero Walther vom VCD zeigen Radler Felix Brenner (v.re.) welche Werkzeuge für Kleinreparaturen an der Fahrradstation zu finden sind. Quelle: Rüdiger Böhme

Die Station ist gut besucht, stellt Initiator und Pate Frank Träger fest. „Die Pumpe musste auf Grund von intensiver Nutzung schon repariert werden“, erzählt er. Und die Rasenfläche drumherum sei platt getreten. „Die Menschen haben quasi mit den Füßen abgestimmt“, kommentiert Träger schmunzelnd.

Träger hat das Konzept in Münster entdeckt, woraus auch der Umweltpreis-Bewerbungstitel „Lasst Brandenburg zum Münster des Ostens werden“ resultierte. Nun werden weitere Standorte für die Reparaturstationen in Angriff genommen – wie etwa am Bahnhof oder dem Altstädtischen Markt.

„Wir suchen noch dringend engagierte Paten, die ein bis zwei Mal pro Woche einen Blick auf „ihre Station“ werfen und gegebenenfalls ein Mal im Quartal das Umfeld reinigen“, erzählt Träger. Weitere Infos gibt es unter BRB@vcd-brandenburg.de oder telefonisch unter 01567/8 59 19 21.

Wer mehr über die Arbeit der VCD-Kreisgruppe erfahren will, kann das zudem hier.

Von Antje Preuschoff