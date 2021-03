Brandenburg/H

Ein 44 Jahre alter Mann hat am Dienstag seine vom Amtsarzt angeordnete häusliche Quarantäne in Brandenburg an der Havel gebrochen. Er besuchte seine Mutter im Stadtteil Görden und löste damit einen Polizeieinsatz aus. Das teilte die Direktion West am Mittwochnachmittag mit.

Demnach meldete sich die Mutter des möglicherweise psychisch kranken Mannes am Dienstagvormittag bei der Polizei und teilte mit, dass ihr positiv getesteter Sohn bei ihr aufgetaucht sei.

„Die Beamten legten daraufhin Corona-Vollschutz an und begaben sich zum Einsatzort“, berichtet Polizeisprecher Oliver Bergholz. Doch sie trafen den 44-Jährigen nicht an. „In der Zwischenzeit hatte der psychisch auffällige Mann die Wohnung der Mutter jedoch wieder verlassen und dabei seinen Suizid angekündigt“, so Bergholz weiter.

Einlieferung in Fachklinik

Die Polizisten hätten den Gesuchten dann in dessen Wohnung angetroffen und Sanitätern übergeben. Diese hätten den Mann in eine Fachklinik gebracht. Die Mutter des 44-Jährigen muss nun ebenfalls in Quarantäne bleiben. „Die Anruferin wurde aufgefordert, sich telefonisch beim Bereitschaftsarzt zu melden“, so der Polizeisprecher.

Von hms