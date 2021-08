Einschreiben an der THB für Wintersemester 2021/22 ist persönlich möglich

Brandenburg/H

Die Hochschule kennenlernen und letzte Fragen vor der Entscheidung für einen Studienplatz klären: Im persönlichen Gespräch funktioniert vieles leichter. Doch persönliche Begegnungen sind in den vergangenen Monaten aufgrund der Corona-Pandemie nur schwer möglich gewesen. Informationsmöglichkeiten zur Studienorientierung wie Messen oder Schulbesuche konnten nur vereinzelt stattfinden. Auch der Tag der offenen Tür musste online organisiert werden.

Deshalb will die Technische Hochschule Brandenburg ihren Studieninteressierten wieder entgegenkommen und veranstaltet auch dieses Jahr mehrere persönliche Einschreibtage direkt vor Ort auf dem Campus. „Drei Mal halten wir uns an einem Mittwoch im Eingangsbereich vom Audimax bereit, um allen Interessierten bei der Immatrikulation zu helfen“, sagt Dana Voigt vom Hochschulzentrum Studierendenservice der Technischen Hochschule Brandenburg. „Sogar mitgebrachte Originaldokumente können direkt vor Ort beglaubigt werden“, schreibt sie zu dem Service zum Einschreibverfahren.

Jeweils von 14 bis 17 Uhr wird demnach jemand am 11. und 25. August sowie am 8. September vor Ort im – gut belüfteten – Audimax sein und alle offenen Fragen klären. Um 15 Uhr an diesen Tagen sind auch Campusführungen über das Hochschulgelände geplant. Eine Anmeldung dafür ist nicht erforderlich. Weitere Informationen zum Studienangebot und Einschreibverfahren gibt es unter www.th-brandenburg.de/studium.

