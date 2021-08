Brandenburg an der Havel - Einschulung am Sonntag: Nur an der Evangelischen Grundschule sind sechs Gäste erlaubt

747 Erstklässler besuchen ab Montag die Grundschulen in Brandenburg an der Havel. Bei den Einschulungsfeiern gibt es große Unterschiede: Weil die Veranstaltung an der Evangelischen Grundschule zum Gottesdienst wird, dürfen mehr Gäste kommen als anderswo.