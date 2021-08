Brandenburg/H

Die Stadt Brandenburg freut sich über einen gelungenen Start in das neue Schuljahr 2021/22. 662 Schülerinnen und Schülern hatten an diesem Montag ihren ersten Schultag. „Damit sind wir als Stadt nur um drei Anmeldungen hinter dem Rekord des letzten Jahres und deutlich mehr als 2019/2020 (638 Einschüler). Sicher mag auch Corona zur Überlegung der einen oder anderen Zurückstellung beigetragen haben. Insgesamt aber zeigen die Einschulungszahlen auch für das Schuljahr 2021/2022 wieder den seit Jahren anhaltenden positiven Trend für unsere Stadt. Das ist eine sehr erfreuliche Entwicklung und unterstreicht die Bedeutung unserer Bildungsinvestitionen in den letzten Jahren“, konstatierte Oberbürgermeister Steffen Scheller (CDU) an diesem ersten Schultag.

Gesamtzahl der Schüler gesunken

Die Gesamtzahl aller Schüler in Brandenburg an der Havel ist indes etwas deutlicher gefallen. Waren im vergangenen Schuljahr noch 8910 Kinder und Jugendliche in den Einrichtungen der Stadt gemeldet, sind es im Schuljahr 2021/22 derer 8869. 2019/20 waren es 8721.

Wie viele Kinder an welcher Schule eingeschult wurden

Magnus-Hoffmann- Schule: 50

Wilhelm-Busch-Schule: 85

Gebrüder-Grimm-Schule: 60

Konrad-Sprengel-Schule: 70

Luckenberger Schule: 62

Georg-Klingenberg-Schule: 44

Frederic-Joliot-Curie-Schule: 47

Theodor-Fontane-Schule: 73

Schule am Krugpark: 36

Evangelische Grundschule: 43

WIR-Grundschule: 18

J.-H.-Pestalozzi-Schule: 12

