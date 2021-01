Einst schöne Allee in der Clara-Zetkin-Straße in Brandenburg an der Havel stirbt

Brandenburg/H

Ohne Laub ist der Anblick noch trostloser. Von der Pracht der Allee in der Clara-Zetkin-Straße kann man nur noch träumen. 21 Weißdorn-Bäume stehen noch, elf auf der einen, zehn auf der anderen Straßenseite. Dazwischen klaffen große Lücken mit viereckigen Aussparungen im Gehweg, in denen einst Bäume standen.

In der Neuendorfer Vorstadt war die Zetkinstraße der grüne Lichtblick. Während die Damaschke-, Wilhelm-Weitling- und Karl-Liebknecht-Straße schon immer ohne Stadtgrün auskommen mussten, hatte die Zetkinstraße allein wegen der Bäume besonderen Charme. Nun gleicht sie mehr und mehr ihren parallelen Schwestern. An dieser Entwicklung soll sich nichts ändern.

Nur an einer Stelle ist die Clara-Zetkin-Straße in Brandenburg an der Havel noch so dicht „bewaldet" wie früher. Quelle: Heiko Hesse

Im Laufe der vergangenen zwölf Jahre „wurden 19 Bäume gefällt, darunter neun Traubenkirschen (Prunus padus) und elf Weißdorn-Bäume (Crateagus laevigata)“, erläutert Kirstin Ohme, Leiterin der Fachgruppe Umwelt und Naturschutz in der Stadtverwaltung. Doch wer die leeren oder mit Stubben besetzten viereckigen Aussparungen zählt, kommt über 40 hinaus. Auf der einen Zetkin-Seite müssen einst 33, auf der anderen 32 Bäume gestanden haben.

Warum die Bäume eingegangen sind und schließlich gefällt werden mussten, lasse sich pauschal nicht sagen, versicherte Ohme. „Das Zusammenwirken verschiedenster Faktoren, zum Beispiel Gasleckagen, Aufgrabungen und Bodenverdichtung, macht es in der Regel unmöglich, einen Baumschaden einer eindeutigen Ursache zuzuordnen.“

Die schädliche Hitze der Häuser

Unterirdisch gäbe es für die Wurzeln „eine ständige Interaktion mit dem Ausbau der Versorgungsleitungen, oberirdisch sind die Flächen baulich verdichtet oder versiegelt“. Aber nicht nur der hohe Versiegelungsgrad und die hohe Bodenverdichtung würden den Bäumen schaden: „Auch das durch die Abwärme von Bauwerken beeinflusstes Mikroklima mit höheren Temperaturen hat massive Folgen“, erläutert Ohme.

Grundsätzlich haben Straßenbäume eine geringere Lebenserwartung, als ihre Schwestern in den Wäldern und auf den Wiesen.

Vergammelte Stubben deuten darauf hin, dass die Fällung schon eine Weile zurück liegt. Quelle: Heiko Hesse

Eigentlich könnte man in die verwaisten Vierecke einfach neue Gehölze setzen. Wie 1983, als nach Information der Verwaltung der überwiegende Teil der Weißdorn-Bäume gepflanzt worden ist. Doch an eine „Aufforstung“ der Zetkin-Straße denkt man im Rathaus nicht: „Eine Wiederanpflanzung von Straßenbäumen in der Clara-Zetkin-Straße ist gegenwärtig nicht geplant“, sagt Ohme.

Und selbst wenn: Einfach einen neuen Baum in die alte Grube zu setzen, sei heute nicht möglich. Die Empfehlung für Baumpflanzungen, verfasst von der Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau, fordere eine Pflanzgrube mit einem Volumen von mindestens zwölf Kubikmetern, erläutert Ohme. In den „Zusätzlichen Technischen Vorschriften für die Herstellung Anwendung verbesserter Vegetationsschichten“ würden für Großbäume mindestens 36 Kubikmeter gefordert.

Hier ist ein Baum vor nicht allzulanger Zeit aus dem Straßenbild genommen worden. Quelle: Heiko Hesse

Eine ausreichend dimensionierte Baumgrube sei Ohme zufolge eine wichtige Starthilfe. Diese Grube werde allerdings nie für ein ganzes Baumleben reichen. Je nach dem, wie kräftig der Baum unterirdisch ausschlägt, kann so ein Straßengehölz seine Wurzeln bis zu 300 Kubikmeter ausbreiten.

Wer neue Bäume am alten Platz will, müsse erst die Straße neu konzeptionieren, ist Kirstin Ohme überzeugt. Nur so könne man „Teile der Straßenflächen in Grünflächen umzuwidmen und ausreichend Wurzelraum für neue Bäume gewinnen“.

