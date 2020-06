Einstimmige Gesänge der Zisterzienser voller Kraft

Brandenburg/H

Der Besucher, der regelmäßig die Sommermusiken im Brandenburger Dom besucht, wird von Sängerinnen, Sängern und Instrumentalisten auf spannende Zeitreisen mitgenommen. Am vergangenen Mittwoch entführte die Lehniner Choralschola die Zuhörerinnen und Zuhörer in die ferne Welt der Zisterzienser.

Mit dem Stundengebet, das mindestens fünf Mal liturgisch gestaltet wurde, legten die Nonnen und Mönche alles Subjektive ab, weil sie sich nur auf das Lob Gottes konzentrierten. Doch ihre einstimmigen Gesänge, die voller Kraft sind, haben auch in heutiger Zeit vor allem an jenen Orten ihren Platz, wo monastisches Leben vorhanden ist. Freilich sind es nur noch relativ wenige Menschen, die vom gregorianischen Choral begeistert sind, dem Gesang, der hämmernde Beats nicht kennt, der nicht verführen und überreden will.

Zur Galerie Das Lehniner Ensemble Choralschola gab am Mittwoch unter Leitung von Andreas Behrendt in der Reihe Sommermusiken im Brandenburger Dom ein Konzert. Die MAZ war dabei.

An die Ursprünge der Kirchenmusik erinnern auch Vokalensembles, die in der evangelischen Kirche beheimatet sind. Manche haben sich auf die mittelalterlichen Klostergesänge spezialisiert und halten sie lebendig. Auch die Lehniner Choralschola unter der Leitung des Kirchenmusikers Andreas Bernhardt gehört dazu.

Sie hält seit 15 Jahren das große musikalische Erbe der Zisterzienser wach. Neben der Gestaltung von Gottesdiensten und Konzerten in Lehnin führt der Weg der begeisterten Sängerinnen und Sänger natürlich auch zu anderen alten brandenburgischen Klosterkirchen, so nach Zinna, Heiligengrabe oder Chorin.

Im über 800-jährigen Dom von Brandenburg wurde an verschiedenen Standorten musiziert. die Schola stand in der Krypta beziehungsweise im Hohen Chor. Auf der Orgelempore ließ Marcell Fladerer-Armbrecht die barocke Wagner-Orgel erklingen und spielte auf ihr Musik de Renaissance. Da war wieder manch Neues zu entdecken.

Vor allem das Stück „In Nomine“ (im Namen) des Engländers John Bull zeigte durch Fladerer-Armbrechts deklamatorischen Zugang zu dem spannungsreichen Werk große Wirkung. Die eingestreuten Orgelwerke wollten der Choralschola Verschnaufpausen ermöglichen, dem Programm mehr klangliche Farbe zugestehen, doch beeindruckten sie besonders durch den gewohnt sicheren technischen wie musikalischen Zugriff des Organisten.

Das intime Verständnis und die ebensolche Kenntnis des gregorianischen Repertoires besitzt die Choralschola, die die Musik in vorbildlicher Weise weitestgehend mit Klaren und gerade geführten Stimmen realisierte. Kleine Unsicherheiten vor allem im Intonatorischen, wie in der Marien-Motette „O Maria, clausus honoris“ des franko-flämischen Renaissance-Komponisten Gaspar van Weerbeke zu hören war, spielte keine entscheidende Rolle im Gesamteindruck der Sommermusik.

Die viel gerühmte strenge und formal bewusste Satzkunst Palestrinas, die auch in der Motette „Gloria in excelsis“ , die der Missa „Aeterna Christi munera“ entnommen wurde zum Tragen kommt, wurde mit Klarheit und Einfühlungsvermögen gesungen. Diese Sensibilität fand man auch in den unterschiedlichen liturgischen Gesänge der Zisterzienser, die unter dem Dirigat von Andreas Bernhardt viele kontemplative Momente erhielt.

Die Zuhörerinnen und Zuhörer fühlten sich von der Choralschola hineingenommen in die Kraft der Riten der Ordensfrauen und -männer, bei denen der Gesang eigentlich nicht im Zentrum steht. Er war und ist eher Mittel zum Zweck. das Lob Gottes zu Verkünden.

Nur die Lesungen von Andrea Richter, die Texte aus dem Hohelied Salomos und dem Buch Jesus Sirach vortrug, hatten leider nicht die Qualität wie die gesungenen Beiträge. Die lesende Pfarrerin verfiel immer wieder in den Ton einer Märchenerzählerin.

Von Klaus Büstrin