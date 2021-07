Eis zur Versöhnung, Sänger als fleißige Ameise und ein Chorkonzert zum Mitsingen

Brandenburg

Schwester Christa Weik weiß, dass die Ankündigung sehr kurzfristig kommt. Aber wer so singbegeistert wie kurzentschlossen ist, wäre richtig an diesem Samstagvormittag im Jekami-Projektchor, der zwischen 9.30 und 11.30 Uhr in der Kirche Sankt Bernhard in der Thüringer Straße 68 probt. Dort nämlich ist die Gitarre spielende Chorleiterin als Gemeindeschwester aktiv. Erwachsene sind ebenso willkommen wie Kinder ab 10 und Jugendliche. Wer will, kommt einfach vorbei. Wer Stimmlage oder Instrument bekanntgeben möchte, schreibt an Schwester Christa: s.christa.weik@gmx.de, Telefon 0 33 81 /2 18 36 16

Joe Carpenter. Quelle: Uwe Hoffmann

Was macht eigentlich Joe Carpenter? Der Rathenower Sänger und Entertainer, der 2005 mit seinem Ohrwurm „Südsee“ über die Beetzsee-Insel Acapulco für Furore sorgte, ist nach dem Lockdown wieder im Spiel. In dieser Woche tritt er nach langer Zeit bei ersten öffentlichen Konzerten in den Kurparks von Baabe und Göhren auf. Außerdem hält sich Carpenter mit seinem neuen Song „Tief in mir drin“ wacker in den Schlagercharts. Doch seit der Pandemie verlässt sich der Sänger nicht mehr allein auf die Musik. Zusammen mit seiner Frau Dörte hat Carpenter die Firma „Fleißige Ameisendienste“ gegründet, um als Alltagsbegleiter Dienstleistungen für Senioren im Havelland zu erbringen.

Gerhard Hafner (l.) mit Ehefrau Felomina und Bürgermeister Dieter Sehm. Quelle: Silvia Zimmermann

Ziesars langjähriger Hausarzt Gerhard Hafner hat sich in dieser Woche von seinen vielen Patienten verabschiedet. Doch diese ließen den beliebten Mediziner nicht einfach so in den Ruhestand ziehen. Es gab viele rührende Szenen mit Dankesworten, Tränen und guten Wünschen für die Zukunft in den Philippinen. Der Inselstaat ist das Heimatland seiner Frau Felomina, in das es beide nun zieht. Zusammen mit Feuerwehrchef Uwe Roßner ging das Paar sogar in die Luft. Und zwar im Korb der Drehleiter, um noch einmal einen Blick von oben auf Ziesar zu genießen. Abschied nahm auch die ehemalige Arztkollegin Annemarie Wendland als Hafners Vorgängerin in der Praxis.

Anna Syring zeigt das Nintendo Entertainment System (NES) aus dem Jahr 1983. Quelle: André Großmann

Die Sammlung von Anna Syring wächst. Die Brandenburgerin hat fast 500 Videospiele und plant den Sommer vor ihren 19 Konsolen. Zu ihrer Kollektion gehören jetzt japanische Rollenspiele, Shooter und Klassiker für die Playstation 1 und 2. „Videospiele sind einfach mein Hobby. Ich reise in neue Welten, kann entspannen und das alles von zu Hause aus“, sagt die 32-Jährige. Nur eine Konsole fehlt ihr noch zum Glück, die Playstation 5. „Wenn die neue Playstation endlich lieferbar ist, hole ich sie mir, aber dann nur mit Discs, damit meine Sammlung weiter wächst. Einige Spiele habe ich schon und bin direkt startklar“, sagt sie.

Udo Geiseler, Ortsvorsteher des Ortsteiles Plaue. Quelle: Rüdiger Böhme

Die Wildschweine verfolgen Udo Geiseler bis an die Ostsee. Zwar verschont das Schwarzwild Plaues Ortsvorsteher mit einem persönlichen Rottenauflauf. Aber in seinem Urlaub erhielt er den Anruf einer Redakteurin von RTL News, die Näheres wissen will von dem tierischen Treiben im und vor allem rund um den Plauer Schlosspark. Die MAZ hatte in dieser Woche berichtet, wie in Plaue die Wildschweine wüten, wenn man sie lässt.

Das Versöhnungs-Eis hat sich Patrick Meinhardt sichtlich schmecken lassen. Die Deutsche Bahn hatte es kürzlich auf sein Betreiben hin an Fahrgäste am Brandenburger Hauptbahnhof verteilt. Brandenburgs FDP-

Patrick Meinhardt hat sein Versöhnungseis bekommen, so wie andere Bahnkunden am Hauptbahnhof Brandenburg an der Havel. Quelle: Privat

Vorsitzender hatte zu dieser Geste der Wiedergutmachung geraten, nachdem die Bahn ihre Kunden am 9. Juni nach einem Oberleitungsschaden schmählich im Stich gelassen und zwischen Gleisen hin- und hergejagt hatte. Carsten Moll, bei der Bahn Vorsitzender der Region Nordost, reagierte freundlich und souverän auf Meinhardts Beschwerde und spendierte das geforderte Eis für alle. Trotzdem sagt der FDP-Politiker: „Die Bahn muss immer noch zeigen, was sie wirklich kann.“ Denn fast zeitgleich mit Molls Entschuldigungsbrief passierte das gleiche Malheur erneut: Plötzlicher Gleiswechsel ohne Ansage, Fahrgäste, die nur noch die Rücklichter ihres davoneilenden Regionalzuges sahen.

