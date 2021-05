Tieckow

Eine grüne Liegewiese mit Wasserblick. Unter hohen Bäumen gibt es Schattenplätze. Flach fällt der Grund der Havel ab, wo das Schilfrohr Besuchern Platz macht. Am Abend ist ein romantischer Sonnenuntergang inklusive. Tieckow hat eine der schönsten und gepflegtesten Badestellen an der unteren Havel. Damit das so bleibt, war am Wochenende wieder Frühjahrsputz angesagt. Gerade rechtzeitig zum Start in die Freibadesaison.

Das Laub vom vergangenen Jahr wurde zusammengeharkt. Quelle: Frank Bürstenbinder

Männer und Frauen trafen sich mit Harken, um mit gebührenden Abstand voneinander das Laub vom Herbst zu beseitigen. Überbleibsel der letzten Badesaison wanderten in Abfallsäcke. Hier eine Flasche, dort ein Stück Kunststofffolie. Manches wurde achtlos fortgeworfen, anderes hat der Fluss ans Ufer gespült. „Generationen von Tieckowern hatten ihre Freude an diesem schönen Stück Natur. Deshalb legen wir viel Wert auf eine saubere Badestelle, die uns und den vielen Besuchern noch lange erhalten bleiben soll“, erklärt die ehemalige Lehrerin Sabine Förster den Grund für die jährlichen Arbeitseinsätze, die von der Stadt Havelsee mit der Abfuhr der Laubberge unterstützt werden.

Kathrin Weihrauch aus Tieckow traute sich mit der Harke bis ins Wasser. Quelle: Frank Bürstenbinder

Mutig war zum Beispiel Kathrin Weihrauch, die sich nicht scheute barfuß ins Wasser zu gehen, um vermoderte Blätteransammlungen an Land zu harken. Sie gehört zu den abgehärteten Tieckowern, die auch im unterkühlten Frühjahr 2021 ihre ersten Schwimmzüge in der Havel gemacht hat: „Ich liebe unsere Badestelle. Morgens schnappe ich mir das Handtuch, dann geht es ins Wasser. So kann ich gut in den Tag starten.“ Die Einheimischen waren bei diesem Arbeitseinsatz zum ersten Mal nicht allein.

Hilfe als Dankeschön

Für tatkräftige Unterstützung sorgten Mitglieder und Freunde der Brandenburger Eisbären. Und das kam so: Coronabedingt zog es die Eisbader im vergangenen Winter in mehreren kleinen Gruppen aufs Land. „Die einen trafen sich am Reckahner Autobahnsee oder am Grillendamm. Ein anderer Teil badet mit Abstand jeden Sonntagvormittag in Tieckow. Unsere Hilfe soll ein Dankeschön dafür sein, dass wir hier so gut angenommen wurden“, berichtet Karin Taubitz, die sich seit 2019 als getaufte Eisbärin bezeichnen darf.

Nach der Arbeit ging es für die Eisbären aus Brandenburg ins knapp zehn Grad kalte Havelwasser. Für die abgehärteten Männer und Frauen kein Problem. Quelle: Frank Bürstenbinder

Natürlich war es für die Eisbader Ehrensache vor und nach getaner Arbeit in Wasser zu springen. Bei Luft- und Wassertemperaturen von knapp zehn Grad keine besondere Herausförderung. „Das grenzt für uns fast an Abbaden“, meinte Henry Prenzlow lachend, als er auf das Thermometer zeigt, dass bei keinem Wassergang fehlen darf. Der Verkehrsplaner bei den Verkehrsbetrieben Brandenburg hat das Eisbaden vor zwei Jahren zu seinem Hobby gemacht. Auch er half die Badestelle fit für die Sommersaison zu machen. Eis haben die Brandenburger Eisbären in Tieckow tatsächlich im Februar erlebt. Der selten gewordene Wintereinbruch ließ die eine oder andere Scholle die Havel flussabwärts treiben.

Abfälle mitnehmen

Was sich die Tieckower für ihre Badestelle wünschen, fasste Sabine Förster nach dem Frühjahrsputz zusammen: „Wenn jeder Badegast daran denkt, seine eigenen Abfälle mit nach Hause zu nehmen, wäre unserer Natur sehr geholfen.“ Auch eine große Bitte an die Hundehalter gibt es. „Hundekot sollte im Interesse aller Gäste umgehend entfernt werden. Außerdem müssen Vierbeiner nicht dort ins Wasser laufen, wo Kinder und Erwachsene baden“, so die Tieckowerin.

Von Frank Bürstenbinder