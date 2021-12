Brandenburg/H

Auch wenn den Menschen der ganz große Weihnachtszauber in der Brandenburger Innenstadt in diesem Jahr verwehrt blieb, so konnte das Mini-Winterwunderland auf dem Neustädtischen Markt in den letzten Wochen doch einige beglücken. Neben der Eisbahn wurden die Brandenburger durch ein paar verbliebene Stände in die City gelockt, an denen es Bratwurst, Glühwein oder Crêpes zu kaufen gab. Eigentlich sollte mit dem Spaß am Donnerstag Schluss sein, der kleine Markt seine Pforten schließen. Uneigentlich hat der Gewerbeverein entschieden, am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag noch einmal zu öffnen. An beiden Tagen geht es nochmals von 12 bis 20 Uhr aufs Eis und anschließend an den Grill. Und das Ganze zu reduzierten Preisen: Alles, von der Wurst über den kandierten Apfel zum Schlittschuhlaufen und Kinderpunsch, kostet zwei Euro. Es gilt weiterhin die 2G-Regel.

Von Philip Rißling