Eisenbahnerin: Linken-Pläne zu Klingenberg-Tram sind Quatsch

Der wiederholte Vorstoß der Linksfraktion, mit dem Neubau der Brücke „20. Jahrestag“ eine leichtere Verbindung und zusätzlich eine Straßenbahntrasse über den Klingenberg zu schaffen, stößt nicht nur bei den Verkehrsbetrieben auf Skepsis und Unverständnis.

Kein Kreuzen mit Bahnlinie

Karin Lehmann war 40 Jahre Eisenbahnerin, bevor sie 2002 in den verdienten Ruhestand ging. „Der Vorschlag ist kompletter Quatsch. Über die Eisenbahnlinie an der Klingenbergstraße wird es niemals eine höhengleiche Kreuzung geben. Ein Überführen wäre viel zu teuer, außerdem wären die Steigungen auf engem Raum gar nicht zu bewältigen.“

Unfälle selbst verhindert

Die Frau war auf verschiedenen Stellwerken tätig – an der Potsdamer Straße, am Altstadt-Bahnhof und zuletzt zehn Jahre auf dem Görden. „Ich habe die Beinahe-Unfälle an der Gördenallee erlebt und einen selbst verhindert. Die Straßenbahn hat keine Schranke wie die Autos. Zum Glück war es ein Personenzug, einen Güterzug hätte ich auf so kurzer Strecke gar nicht zum Halten bekommen“, schildert sie ihr aufregendes Erlebnis aus den 1990er-Jahren.

Weniger Bedarf im Nahverkehr

Heute gebe es gar nicht mehr so viel Bedarf an Öffentlichem Personennahverkehr wie damals, als noch das viel größere Stahlwerk, Stahl- und Walzwerk oder Elisabethhütte bedient werden mussten.

Lieber Bus- statt Tramlinie

Die Eisenbahnerin hat beobachtet, dass derzeit in der ersatzweise verkehrenden Expressbuslinie 2 zum Hauptbahnhof und in der ebenfalls neu eingesetzten Linie 2 zur Fontanestraße die Plätze zumeist gar nicht voll belegt sind. „Es wäre doch gut, den Expressbus weiter über den Klingenberg zum Bahnhof verkehren zu lassen, auch wenn die Brücke ,20. Jahrestag’ eines Tages wieder von der Straßenbahn auf der gewohnten Trasse befahrbar ist. Dann ist ein großer Teil des Wohngebiets mit abgedeckt.“

