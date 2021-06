Brandenburg/H

Mehr als 35 Grad könnten es am Freitag in Brandenburg an der Havel werden. Da halte ich es wie der ehemalige Nationalspieler Per Mertesacker und lege mich erstmal drei Tage in die Eistonne. Für die MAZ habe ich die Eissauna „Eiskalt Erwischt“ von Anke Inter in der Schillerstraße getestet. Aber ehrlich gesagt waren es nicht drei Tage, sondern drei Minuten.

Seit drei Jahren kommen Kunden regelmäßig zu Anke Inter. Sportler, Gestresste und Menschen mit chronischen Krankheiten. Vor allem bei Rheuma und der Regeneration von Muskeln soll die Anwendung in der Kältetonne helfen. Aber auch bei Hautkrankheiten, Allergien und bei der Gewichtsabnahme. Eine Sitzung kostet 39 Euro und dauert drei Minuten.

Handschuhe und Thermoschuhe

Ich bin nicht krank, mir ist einfach nur warm. Und ich bin neugierig auf die Anwendung, auf die vor allem Profisportler wie Cristiano Ronaldo oder Franck Ribery schwören. Bevor es in den großen grauen Kühlschrank geht, schlüpfe ich aus meinen Klamotten in einen Badeanzug. Anke Inter reicht mir Handschuhe und graue Thermoschuhe. Ich fühle mich ein bisschen wie ein Schlumpf. Die Tür geht zu. Ich werde ein paar Zentimeter hochgefahren, bis nur noch mein Kopf herausschaut.

Dank der Thermoschuhe hat man in der kalten Eissauna trotzdem warme Füße. Quelle: Rüdiger Böhme

Der japanische Rheumatologe Toshiro Yamauchi war der erste „Ganzkörper-Kältetherapeut“. 1978 setzte er auf die Extremtemperatur von –175 Grad zur Behandlung von rheumatoider Arthritis. Auch Anke Inter erkrankte in vor fast 30 Jahren an Rheuma. In einer Klinik lernte sie zum ersten Mal eine Kältekammer kennen und war fasziniert. Als sie dann Jahre später von den Eissaunen erfuhr, war für sie klar: „Ich mache mich damit selbstständig.“

Saunieren bei –165 Grad

Jetzt zückt Antje Inter ihr Tablet und schaut zu mir. „Bereit?“, fragt sie. Ich nicke. Mit einem Fingertippen fährt Inter das Programm „Start Level“ hoch, -165 ist mein erster Eissauna-Guss kalt. Ich bin ja schließlich Anfängerin. Regelmäßige Eissaunagänger frieren bei -196 Grad. Hinter mir rauscht es. Sechs Liter Stickstoff wabern aus der Maschine. Es ist angenehm kühl an meinen Beinen. „Wenn es zu kalt ist, einfach bewegen“, sagt Inter.

Aber was passiert eigentlich genau mit meinem Körper, während er in der Eissauna schockgefrostet wird? Bei solchen Temperaturen reagiert der Körper sofort. Die Hautporen schließen sich, und die Blutgefäße ziehen sich zusammen. Fast zeitgleich beginnt man zu zittern. Die Muskeln kontrahieren, um den Körper zu wärmen. Bleibt es kalt, pumpt der Körper als Rettungsmaßnahme das Blut aus Armen und Beinen zu den lebenswichtigen Organen.

Langsam wird mir doch kalt. Aber es ist eine andere Kälte, als zum Beispiel eine eiskalte Dusche. Viel angenehmer. Das liegt daran, dass sich die Kälte im Gasnebel nicht so schnell auf den Körper überträgt wie im Wasser. Hinter mir auf einer Anzeige zählt ein Countdown runter. Noch 36 Sekunden. Ich fange an mit den Füßen zu zappeln.

Es gibt kaum wissenschaftliche Belege

Aber was sagt die Wissenschaft zu den Eissaunen? Kann die Anwendung wirklich chronische Krankheiten heilen und beim Abnehmen helfen? Aussagekräftige Studien, die das belegen, sind rar. Allenfalls bei einigen klinischen Rheuma-Behandlungen mit mehrfacher Anwendung gibt es Hinweise für einen Therapieerfolg. Kälte hemmt wohl Entzündungen.

Seit drei Jahren kommen Anke Inters Kunden zu ihr in die Eissauna. Quelle: Rüdiger Böhme

Anke Inters Kunden schwören auf die Eissauna. Viele kommen regelmäßig, auch im Winter. Eine Kundin litt am Restless Legs Syndrom, also an unruhigen Beinen. Die Kältetherapie habe ihr geholfen, sagt Inter. „Das war ein ganz neues Lebensgefühl für die Frau“, sagt sie. Aber auch Kunden mit Schulter- oder Schlafproblemen kommen zu ihr. „Aber die Eissauna ist natürlich keine Wundermaschine. Es sind verschiedene Faktoren, die dazu beitragen, wie man sich fühlt“, sagt Inter.

Die drei Minuten sind vorbei. Ich bin seltsam wach, obwohl ich eigentlich bereits in meinem Nachmittagstief sein sollte. Die Haut fühlt sich angenehm kühl und frisch an. So gewappnet schreite ich in die Mittagssonne. Es sind 30 Grad, ich will wieder zurück in die Tonne.

Von Lena Köpsell