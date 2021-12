Eiszeit auf dem Beetzsee: Aber nicht mehr lange

Brielow

Das gab es lange nicht vor dem Jahreswechsel in Brandenburg: Die eiskalten Nächte über die Weihnachtsfeiertage mit Nachttemperaturen um minus 7 Grad haben den Beetzsee, wie hier bei Brielow, in eine spiegelglatte Fläche verwandelt. Vor einem Betreten des Eises ist jedoch dringend abzuraten. Es sei denn, man will sich unbedingt nasse Füße holen. Vielleicht ist es eine Aufnahme mit Seltenheitswert in diesem Winter. Denn lange wird das Gewässer nicht mehr zugefroren bleiben. Ab Dienstag sagen die Meteorologen deutlich steigende Temperarturen voraus. Dann dürfte auch Glätte bald kein Thema mehr sein. Silvester soll es mit über 10 Grad vorfrühlingshaft mild in der Havelstadt werden.

Von Frank Bürstenbinder