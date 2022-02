Brandenburg/H

Von den 35.000 in Brandenburg an der Havel zugelassenen Personenkraftwagen sind lediglich 370 reine Elektrofahrzeuge – das heißt, nur jedes 95. Auto fährt elektrisch. Selbst wenn man noch die Plug-In-Hybridfahrzeuge dazu rechnet kommt man nur auf 600 Pkw.

Kommune berät mit Stadtwerken

Das Thema Elektromobilität und ihre Entwicklung war nun Thema einer Beratung von Stadtverwaltung und Stadtwerken Brandenburg, bestätigt Rathaussprecher Jan Penkawa. Darin sei es vor allem um das Entwickeln der öffentlichen Ladeinfrastruktur gegangen.

Säulen für 600 Fahrzeuge

„Bislang unterhalten die Stadtwerke 17 öffentliche Ladesäulen mit jeweils zwei Ladepunkten im Stadtgebiet, in etwa noch einmal so viele werden privat betrieben, etwa in Firmen.“ Kalkuliert werde, dass ein Ladepunkt bis zu zehn Fahrzeuge versorgen könne. „Das bedeutet, dass wir noch eine Weile mit der Infrastruktur auskommen, weil wir bis zu 600 Fahrzeuge über öffentliche Säulen erreichen können“, sagt Penkawa.

In Brandenburg gibt es bereits eine ganze Reihe Ladestationen, einige davon werden von überregionalen Firmen betrieben. Quelle: Heike Schulze

5000 Elektroautos im Jahr 2030

Nun habe man überlegt, wie die Ladestruktur im Jahr 2030 aussehen könnte. Mittlerweile rechnen Kommune und Stadtwerke mit einer Zahl von 5000 Elektroautos und mehr zu diesem Zeitpunkt. Vor zwei Jahren noch hatte die Beratungsagentur Mobilitätswerk Dresden noch eine Zahl von knapp 3300 E-Mobilen bis zum Jahr 2030 geschätzt. „Das Wachstum wird schneller und auch exponentieller sein als bisher gedacht“, sagt Sebastian Hennig, der Chef der Verkehrsbehörde.

Angebot für Wallboxen

5000 Elektroautos bedeutet auch, dass es etwa 500 Ladepunkte in der Stadt geben müsste. Nicht eingerechnet sind dabei die Ladestationen und Wallboxen, welche sich die Menschen privat zulegen. Die Stadtwerke locken beispielsweise gerade mit einem Wallbox-Komplett-Angebot, bei dem sie von 1499 Euro Anschaffungs- und Montagekosten auf eine 11-Kilowatt-Box 150 Euro StwB-Kundenbonus abziehen.

60 Prozent der Käufer leben im Eigenheim

Stadtplaner Thomas Lenz hat einmal analysiert, wer sich derzeit ein Elektroauto anschafft. Mit überraschenden Ergebnissen: 60 Prozent der Erwerber wohnen im Eigenheim, haben theoretisch auch die Möglichkeit zuhause zu laden. Drei Viertel der E-Auto-Käufer konzentrieren sich auf eine Stadtfläche von 40 Prozent.

Ladepunkte in allen Siedlungen

Das heißt übersetzt: Viele potentielle Käufer, die in Mietwohnungen, wahrscheinlich auch in den Großsiedlungen wohnen, werden bislang nicht erreicht, weil es aus ihrer Sicht nicht genügend öffentliche Lademöglichkeiten in ihrem unmittelbaren Wohnumfeld gibt. „Wir werden darauf beharren, dass es Ladeflächen in allen Siedlungsstrukturen der Stadt gibt“, verspricht Penkawa. Zugleich liefen Gespräche mit den großen Wohnungsgesellschaften, die den Großteil der Mietwohnungen besitzen.

Bis zum Sommer sollen die Stadtwerke ihre Überlegungen vorlegen, an welchen Stellen sie die öffentliche Ladestruktur weiter ausbauen wollen. Sie müssen Einigkeit mit der Stadt erzielen, weil die Kommune die Konzessionen für die jeweiligen öffentlichen Flächen vergibt.

Auf Supercharger wie von Tesla – hier in Charlotte im US-Bundesstaat North Carolina – werden die Menschen in Brandenburg an der Havel noch eine Weile warten müssen. Quelle: AP/Chuck Burton

Eine Frage des Preises

Eine normale Ladesäule kostet mit Beschaffung und Installation derzeit rund 10.000 Euro. Unwahrscheinlich, dass es einen nennenswerte Zahl von Schnellladesäulen in absehbarer Zeit gibt, außer, die großen Autobauer und Energieanbieter stellen solche auf eigene Kosten hin. Schließlich kosten die Ladesäulen der Supercharger-Kategorie mit bis zu 320 Kilowatt um die 150.000 Euro.

Bislang nicht profitabel

Und allzu profitabel dürfte das Ladegeschäft für die Stadtwerke bislang noch nicht gewesen sein. Bis zum April 2020 haben sie den Strom verschenkt, erst danach Ladekarten ausgegeben, mit denen eine Abrechnung über www.ladenetz.de erfolgte. Und auch die eigene Nutzungsanalyse kling ernüchternd. Pro Tag gab es an jeder der bislang vorhandenen Säulen lediglich einen Ladevorgang.

Von André Wirsing