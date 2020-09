Brandenburg/H

Die Polizei sucht nach Fahrraddieben, die in der Nacht zu Donnerstag Elektroräder aus einem Hotel in Brandenburg an der Havel gestohlen haben. Die Eigentümer der Elektroräder hatten diese im Fahrradkeller des Hotels abgestellt. Die Räder waren gesichert, ebenso die Kellertür. Als die Besitzer am nächsten Morgen die Räder benutzen wollten, waren sie verschwunden.

Der oder die Täter hatten die Sicherung der Kellertür durchtrennt. Die Polizei sicherte Spuren und leitete eine Fahndung ein. Der Gesamtschaden liegt bei mehreren tausend Euro. Die Räder der Marke Zero E Bosch 650 B sind baugleich, es sind sogenannnte Komplettbikes mit Zahnriemen als Spezialanfertigung.

Hinweise auf den Verbleib der Räder nimmt die Polizeiinspektion Brandenburg unter 03381-5600 entgegen.

