Brandenburg/H

Auch in Brandenburg/Havel beschäftigt der Tönnies-Fleischkonzern Vertragsarbeiter aus Rumänien. Sie leben in Gollwitz und arbeiten in Schmerzke für Bradleys Country Food.

Über den Corona-Status der elf rumänischen Beschäftigten ist zwar nichts Gesichertes bekannt. Doch Unternehmenssprecher Markus Eicher teilt mit: „Wir arbeiten am Standort in Brandenburg/Havel ohne Einschränkung. Bis dato gab und gibt es keinen Infizierten.“

Anzeige

Auch einen Verdachtsfall mit Covid-19 habe der Standort in Brandenburg/Havel nicht.

Weitere MAZ+ Artikel

„Einschätzung obliegt den Behörden“

Der Bradley-Sprecher räumt ein, dass eine Corona-Infektion auch ohne Anzeichen möglich wäre. Doch das Werk mit seinen 25 Beschäftigten sehe sich mit den beschriebenen Maßnahmen (s. Infobox) zum aktuellen Zeitpunkt gut gerüstet.

Vorkehrungen zwischen Geflügel- und Rindfleisch Zu den Vermutungen, dass die niedrigen Temperaturen in den Fabriken die Verbreitung des Virus begünstigen könnte, nimmt das Unternehmen keine Stellung. Wohl aber zu den Vorkehrungen. In dem sehr kleinen Betrieb arbeiten maximal 25 Personen in zwei voneinander getrennten Abteilungen, betont Bradleys-Sprecher Markus Eicher. So könne der Betrieb sehr gut erweiterte Hygiene-Regelungen umsetzen. Standard seien Mindestabstände, die auf den großen Flächen gut einzuhalten seien. Mund-Nasen-Schutz für jeden gebe es nicht nur in der Produktion, sondern auch den Fluren, den gekennzeichneten Zugängen und Ausgängen. Die beiden Abteilungen Geflügel und Rind haben den Angaben zufolge unterschiedliche Pausenzeiten, sodass dies ebenfalls entzerre. Die Tische seien auseinandergezogen. Es dürften maximal drei Personen an einem Tisch sitzen. Desinfektion und Aufklärung ergänzen demnach die Vorkehrungen.

Ob die Arbeiter regelrecht getestet wurden auf den Krankheitserreger, lässt das Unternehmen offen. „Eine Einschätzung zu einer möglichen Testung obliegt den zuständigen Behörden“, teilt der Firmensprecher mit.

Städtische Kontrolle am 24. Juni

„Wir haben den Fleischbetrieb im Gewerbegebiet Schmerzke am 24. Juni kontrolliert“, berichtet Michael Brandt ( CDU), der für die Lebensmittelüberwachung zuständige Beigeordnete, der aktuell Oberbürgermeister Steffen Scheller vertritt.

Bei der Betriebskontrolle erfuhren die städtischen Mitarbeiter unter anderem, dass eine Anzahl der dortigen Tönnies-Beschäftigen aus Rumänien stammt. Soweit der Verwaltung im Ordnungs- und Gesundheitsamt bekannt, sind sie nicht aus Gütersloh angereist, sondern direkt aus Rumänien nach Schmerzke gekommen.

Stadt empfiehlt Testung

Michael Brandt: „Wir haben der Firma empfohlen, dass sie ihre Mitarbeiter auf eigene Kosten auf Corona testen lässt, und dabei zum Ausdruck gebracht, dass diese Testung sehr geboten ist.“

Eine gesetzliche Verpflichtung dazu gebe es allerdings nicht, die Verwaltung könne die Tests also nicht anordnen. Aber man habe dem Betrieb angeboten, bei der Kontaktaufnahme zu Teststellen behilflich zu sein.

Ob noch weitere ausländische Arbeitskräfte außer den elf genannten Rumänen zur aktuellen Belegschaft gehören, sagt das Unternehmen nicht. Die Stadtverwaltung weiß von einem Vietnamesen, der aber schon lange in Brandenburg lebt.

Rumänen sind in Gollwitz untergebracht

Nach MAZ-Informationen leben die Vertragsarbeiter aus Südosteuropa im Ortsteil Gollwitz. Nach Firmeninformationen sind sie in einem „neu renovierten Wohnhaus in der Nähe der Produktion“ untergebracht.

„Die 11 Kolleginnen und Kollegen wohnen in einem Wohnhaus mit ca. 250 Quadratmetern Wohnfläche“, berichtet Firmensprecher Eicher. Die Aufteilung der Wohn- und Schlafräume entscheiden die Bewohner ihm zufolge selbst.

Seit 25 Jahren in Brandenburg

Die Unternehmensgruppe des Schalke-04-Präsidenten Clemens Tönnies ist seit 25 Jahren im Gewerbegebiet Schmerzke aktiv. 1995 war die Fabrik mit der Aufschrift Foodcenter an der B 102 entstanden. Eingestellt wurden damals auch einige frühere Schlachthof-Mitarbeiter.

Dieses ältere Archivfoto entstand, als die Firma Disselhoff Sachsenkrone noch in Schmerzke Grillfleisch produzierte. Quelle: Jaqueline Schulz

Im Food-Center-Gebäude in Schmerzke waren über die Jahre verschiedene Tochterunternehmen der Tönnies-Gruppe tätig, darunter die Firma Disselhoff Sachsenkrone.

Im Dezember 2013 hatte die Tönnies Foodservice GmbH die Grillfleisch-Produktion in Schmerzke beendet und mehr als ein Dutzend langjährige Produktionsmitarbeiter wegen Betriebsschließung entlassen.

Geblieben ist seither Bradleys Country Food. Ursprünglich hat diese Firma mit Sitz in Brandenburg nur Geflügelprodukte produziert und gehandelt. Seit dem vergangenen März werden in dem Schmerzker Betrieb auch Rinder zerlegt, bestätigt der Brandenburger Beigeordnete.

Geflügel- und Rindfleischverarbeitung

Bradleys bearbeitet und verarbeitet am Standort Rohstoffe. Das geschieht nach Firmenangaben einerseits für die Weiterverarbeitung bei Wurstproduzenten. „Zudem verarbeiten und verpacken wir Geflügel-Tiefkühlware für Kunden im In-und Ausland“, erklärt Markus Eicher.

Die Bitte der MAZ, sich an Ort und Stelle selbst ein Bild zu machen, lehnt die Tönnies-Gruppe ab. „Aufgrund der erhöhten Hygiene-Richtlinien können wir aktuell keine Betriebsfremden in den Betrieb lassen“, begründet der Firmensprecher die Ablehnung.

Die Tönnies-Großschlachterei ist in den vergangenen Tagen und Wochen in die Schlagzeilen geraten, weil sich am Hauptstandort nahe Gütersloh mehr als 1500 Beschäftigte mit dem Coronavirus infiziert haben, darunter sehr viele Rumänen.

Von Jürgen Lauterbach