Elfjährige an Luckenberger Schule positiv auf Corona getestet – mehr als 40 Menschen in Quarantäne

Brandenburg/H

In Brandenburg an der Havel gibt es eine neue Infektion mit dem Coronavirus. Wie die Stadt am Freitag mitteilte, handelt es sich dabei um ein elfjähriges Mädchen, das in einer Kinder- und Jugendwohngruppe lebt.

Das Kind besucht demnach die fünfte Klasse der Luckenberger Schule. Ihre gesamte Klasse sei inzwischen in Quarantäne geschickt, heißt es. Insgesamt seien mehr als 40 enge Kontaktpersonen identifiziert worden – für sie alle wurde vom Gesundheitsamt häusliche Quarantäne angeordnet.

Die Abstrichentnahme der betroffnen Menschen werde zeitnah organisiert, heißt es weiter. Begonnen wird demnach noch am Freitag mit den Kindern, Jugendlichen und Erziehern der Wohngruppe. Am Montag sollen die Schüler der Klasse des infizierten Mädchens folgen.

Von Philip Rißling