Eltern der „Havelkids“ wollen mehr Mitsprache

Brandenburg/H

Viermal wurde der Umzug der Kinder des Hortes „Havelkids“ in das ehemalige Augustaheim in der Kleinen Gartenstraße seit September 2017 bislang verschoben – auf Oktober 2019, auf Ostern 2020, auf Herbst. Nun soll es Weihnachten soweit sein.

Mangelhafte Informationspolitik

Die betroffenen Eltern wurden jedesmal nur unzureichend und vor allem sehr spät darüber informiert, beklagen die Elternsprecher Theresa Pauli und Nico Rottke. „Die mangelhafte Informationspolitik seitens der Stadt als Auftraggeberin des Bauvorhabens und fehlende Transparenz über die Gründe der Bauverzögerung verärgern uns sehr. Die Informationen kommen spärlich über den Umweg des zuletzt kaum beteiligten Trägers. Die Gründe der Bauverzögerung werden nicht erläutert, die Bauverzögerung wird nicht entschuldigt“, kritisieren die beiden in einem Brief an Oberbürgermeister Steffen Scheller ( CDU).

Anzeige

Probleme in „Dreiecksbeziehung“

Es gehe ihnen nicht um ein reines Abwatschen der Stadtverwaltung, betonen sie gegenüber der MAZ, „doch es scheint insgesamt in der Dreier-Beziehung zwischen Investoren/Bauherren, der Stadt und dem Träger Jugend- und Sozialwerk gGmbH erhebliche Kommunikationsprobleme zu geben“.

Scheller bittet um Geduld

„Die Baumaßnahmen haben zwischenzeitlich erhebliche Fortschritte gemacht und ich sehe nach Auskunft meiner Mitarbeiter einer Fertigstellung noch in diesem Jahr optimistisch entgegen. Ich kann alle Eltern nur darum bitten, nun auch auf der Zielgeraden nicht die Geduld zu verlieren“, schreibt Scheller an die Elternvertreter.

Eltern sollen sich selbst kümmern

Viele Eltern hatten bereits zu den vorher angekündigten Umzugsterminen Urlaubstage genommen, weil ja Schließzeiten im Hort mit dem Umzug einhergehen. Dazu schreibt Scheller nur: „Ich hoffe, die überwiegende Anzahl der Eltern hat verständnisvolle Arbeitgeber und wird auch für den neuen Termin eine Lösung finden. Möglicherweise können sich auch Eltern bei der Betreuung der Kinder gegenseitig unterstützen. Ihre Kooperationsbereitschaft wird unerläss-lich sein.“ Das Jugendamt finde nur in Extremfällen eine „Notlösung“, wenn der Hort nun wie angekündigt drei Tage vor den Weihnachtsferien umzugsbedingt zumacht.

Träger möbelt Provisorium auf

Scheller verwahrt sich auch gegen die Bezeichnung „Provisorium“ für den Containerhort. In der tat, sind die Innenräume schön und kindgerecht, doch ringsum gibt es nur eine Brache, die von der Stadt nur spärlich mit Spielgeräten ausgestattet wurde. Tatsächlich hat der Träger auf eigene Kosten weitere Spielgeräte angeschafft und auf der baumlosen Fläche Schattenplätze, Hochbeete und Sonnensegel eingerichtet. Es sei auch Verdienst des Hort-Teams, dass viele Eltern so lange ruhig geblieben sind.

Recht auf Teilhabe

„Wir als Eltern haben das Recht auf Teilhabe, es ist doch keine Gnade, wenn die Verwaltung uns informiert, sondern ihre Pflicht“, sagt Nico Rottke. „Wir Eltern haben es doch auch geschafft, uns auf alle Veränderungen einzustellen, wir mussten uns anstrengen, um bei den Arbeitgebern Freistellungen auszuhandeln. Dann können sich die Ämter auch Mühe geben.“

Hohe Kosten für die Stadt

Es seien der Stadt auch erhebliche Zusatzkosten entstanden durch die Verzögerungen, sagt Theresa Pauli. Schließlich zahle die Kommune jeden Monat für die Container 25.000 Euro Miete. „Ich glaube nicht, dass sie diesen Betrag auch fürs Augustaheim bezahlt hätte.“

Von André Wirsing