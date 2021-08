Elterntaxis und sichere Schulwege: Brandenburger Polizei appelliert an Eltern

Brandenburg/H

Um den Schulweg sicherer zu machen, hat die Polizeidirektion West zum Schuljahresbeginn erneut verstärkt Kontrollen an und vor Schulen durchgeführt. Am Montag hat der stellvertretende Direktionsleiter Sven Mutschischk Bilanz gezogen. Besonders im Focus standen Elterntaxis. „Im ersten Moment erscheint es für viele Eltern besonders sicher, das Kind mit dem Auto möglichst nahe an die Schule zu fahren. Doch gerade dadurch können gefährliche Situationen entstehen“, so Mutschischk.

Durch das erhöhte Verkehrsaufkommen könnten andere Kinder gefährdet werden. Auch für Jungen und Mädchen, die im Elterntaxi bis zur Schultür gefahren werden, können sich negative Aspekte ergeben.

„Für die Entwicklung von Kindern ist es wichtig, sich selbstständig und sicher im Straßenverkehr bewegen zu können. Dies klappt allerdings nur durch ausreichend Übung – und diese bietet der tägliche Schulweg. Eltern, die ihre Kinder aus bestimmten Gründen dennoch mit dem Auto zur Schule fahren müssen, können ihren Beitrag zu einem sicheren Schulumfeld aber trotzdem leisten: Indem sie ihr Kind ein paar Hundert Meter vor der Schule an einer geeigneten und sicheren Stelle aussteigen und es das letzte Stück des Schulwegs alleine zurücklegen lassen“, so stellvertretender Direktionsleiter Sven Mutschischk.

Die Polizei hat 1200 Reflektoren für Kinder mit dem Logo „Bis zur Tür? Nicht mit mir!“ sowie 900 Parkuhrscheiben an Eltern mit der Aufschrift „Fußbus statt Elterntaxi“ verteilt. Im Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion West, der die Landkreise Potsdam-Mittelmark, Havelland und Teltow-Fläming sowie die kreisfreie Stadt Brandenburg an der Havel und die Landeshauptstadt Potsdam umfasst, wurden von Montag bis Freitag 592 Fällen um Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt.

2020 haben zehn Kinder bei Schulwegunfällen Verletzungen erlitten

Zudem wurde in 40 Fällen ein Fehlverhalten von Radfahrenden festgestellt, in weiteren 24 Fällen Ausrüstungsmängel an Fahrrädern. Zudem stellten die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten Fehlverhalten an Fußgängerüberwegen (72 Fälle), Verletzungen der Gurtpflicht (26 Fälle, davon in sechs Fällen eine fehlende Sicherung von Kindern) sowie die fehlende Benutzung von Kindersitzen (6 Fälle) fest.

2020 haben zehn Kinder bei Schulwegunfällen Verletzungen erlitten. Das sind sechs weniger als 2019. Tödliche Unfälle gab es zum Glück nicht. Zahlen zu 2021 liegen seitens der Polizei noch nicht vor.

