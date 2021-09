Emstaler Kameraden machen Bauleute und Kinder in Bad Neuenahr glücklich

Bad Neuenahr-Ahrweiler

Sie brachten nicht nur Spenden für Kindergärten und Flutopfer ins rheinland-pfälzische Hochwassergebiet. Die beiden Emstaler Feuerwehrleute Volkmar Weiß und Patrick Lange machten sogar Bauleute vom THW glücklich. Beim Bau einer neuen Brücke über die Ahr wurde in dieser Woche bei sonnigem Wetter immer wieder Staub von Schuttbergen aufgewirbelt. „Wir haben nicht lange gezögert und den Leuten die Arbeit erleichtert. Über die Schnellangriffseinrichtung unseres Feuerwehrautos bewässerten wir die Baustelle. Das Technische Hilfswerk hat sich bereits herzlich bei uns bedankt“, berichtete Weiß der MAZ am Freitag in einer Telefonnachricht.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Kinder aus Bad Neuenahr-Ahrweiler freuen sich über Spenden und Bastelmaterial. Quelle: Privat

Glücklich machten die beiden Kameraden auch die Kinder mehrerer Tageseinrichtungen im Raum der Kreisstadt Bad Neuenahr-Ahrweiler. Dort wurden kartonweise Müsli-Riegel, Mineralwasser und Bastelmaterialien verteilt. Auch die von der Emstaler Bevölkerung bereitgestellten Spenden wurden in Absprache mit der örtlichen Feuerwehr, wo den Gästen ein herzlicher Empfang bereitet worden war, verteilt. „Die Dankbarkeit ist groß, die Zerstörungen sind noch immer gewaltig“, berichtet Weiß. Nach ihrem mehrtägigen Aufenthalt bereiten sich die beiden Feuerwehrleute auf die rund 600 Kilometer lange Heimfahrt nach Kloster Lehnin vor, wo sie am Sonnabend erwartet werden.

Mit seinem privaten Feuerwehrauto unterstützt Volkmar Weiß Brückenbauer vom THW in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Quelle: Privat

Die Hinfahrt am Mittwoch gestaltete sich nicht ganz havariefrei. „Die Alte Lady“ wie Volkmar Weiß sein 33 Jahre altes Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF) bezeichnet, machte in Höhe Minden kurzzeitig schlapp und musste in einer MAN-Werkstatt wieder fit gemacht werden. „Nach einer kleinen Reparatur ging es wieder auf die Piste. Am Ende sind wir müde aber glücklich in Bad Neuenahr angekommen“, teilten die Emstaler Feuerwehrleute mit. Das als Lkw mit Sonderaufbau Feuerwehr zugelassene Fahrzeug befindet sich in Privatbesitz von Volkmar Weiß. Er bietet das 192 PS starke Auto, das 1600 Liter Wasser an Bord nehmen kann, unter anderem für Ausbildungszwecke und Rundfahrten an.

Von Frank Bürstenbinder