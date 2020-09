Ende der Gefahr: Wie die Spritzen in der Jahnstraße verschwunden sind

Brandenburg/H

Die vier Spritzen in der Jahnstraße sind verschwunden, doch die Wut bei Andy Beuster bleibt. Der 36-Jährige betont, dass er die Spritzen mit Handschuhen aus der Baugrube entfernt hat.

Diese Spritzen hat Andy Beuster aus einer Baugrube in der Jahnstraße entfernt. Quelle: André Großmann

Kritik an der Verwaltung

„Von der Stadtverwaltung habe ich keine Hilfe gesehen. Das zeigt mir, welchen Stellenwert Kinder und ihre Gesundheit haben“ sagt der Brandenburger. Bei den Eltern und in den sozialen Netzwerken habe er hingegen „eine Welle der Hilfsbereitschaft“ gespürt.

Ordnungsamtschef äußert sich

Doch Ordnungsamtschef Michael Scharf äußert sich zum Vorfall in der Jahnstraße und beantwortet eine Anfrage der MAZ. „Die benannte Stelle wurde in Abstimmung mit dem Betreiber der Baustelle und dem Stadtordnungsdienst beräumt. Die Spritzen wurden durch den Stadtordnungsdienst entgegen genommen und ordnungsgemäß entsorgt“, schreibt er in einer Mail. Michael Scharf erläutert weiter, dass Spritzen „auch wenn es medizinische Abfälle sind“, abfallrechtlich als Restmüll gelten.

Tipp für die Entsorgung

Er empfiehlt Brandenburgern, gefundene Spritzen stichsicher verpackt über den Restmüll zu entsorgen und benennt als Beispiel Thrombose-Spritzen im privaten Haushalt. „Die Entsorgungspflicht dieser Abfälle liegt wie bei jedem anderen Abfall bei dem Verfügungsberechtigten. Hier in diesem besonderen Fall, bei dem Betreiber der Baustelle“, sagt er der MAZ. Zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sei deshalb in der Jahnstraße der Stadtordnungsdienst tätig geworden.

Verwaltungssprecher Jan Penkawa sagt auf MAZ-Nachfrage, dass „Mitarbeiter des Ordnungsamtes die Spritzen dem Gesundheitsamt übergeben haben“. Er schließt nicht aus, dass in der Baugrube noch mehr Exemplare lagen.

Diese Gegenstände liegen aktuell auf dem Boden einer Baugrube in der Jahnstraße. Quelle: André Großmann

75 Euro Bußgeld

Doch wie hoch ist die Strafe, wenn Zeugen einen Passanten beobachten, der Spritzen mutwillig wegwirft oder sie in der Baugrube liegen lässt? „Im Regelfall wird nach dem Bußgeldkatalog des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Raumordnung vom 20.10.1995 ein Bußgeld in Höhe von 75 Euro in derartigen Fällen festgesetzt", kommentiert Michael Scharf.

Erleichterte Eltern

Janin Kaiser ist glücklich, dass die Spritzen weg sind. „Da ich selber zwei Kinder habe, ist es mir wichtig, dass Kinder in einer sauberen, sicheren Umgebung aufwachsen, egal wo man wohnt.“ Die 37-Jährige hat jetzt nur noch einen Wunsch. „Ich hoffe, dass auf dem Schulweg von Kindern keine gefährlichen Abfälle mehr liegen und niemand seinen Müll so unbedacht wegwirft“, sagt die zweifache Mutter.

Von André Großmann