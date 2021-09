Ende der Hilfe: Aus für den Wusterwitzer Gabenzaun

Wusterwitz

Menschen helfen und die Welt ein Stück besser machen, das war das Ziel von Corinna Pietsch und Stephanie Stempowski. Sie starteten im Mai 2020 ihr Projekt „Gabenzaun“, bei dem die beiden Frauen Beutel mit Spenden am Zaun der Wilhelm-Götze-Schule befestigten.

Corinna Pietsch hängt Beutel an den Wusterwitzer Gabenzaun. Quelle: privat

Hilfe für Kinder und Jugendliche

Die Ehrenamtlerinnen halfen Kindern und Bedürftigen in Zeiten des Lockdowns und vor Weihnachten mit Spielen, Büchern und Malstiften. Sie spendeten Spielzeug an die Kinderpsychiatrie des Asklepios-Klinikums in Brandenburg an der Havel, unterstützen den Hort der Wusterwitzer Grundschule und Kitas in Bensdorf und Wusterwitz.

Für sie hat das Vorhaben gezeigt, dass Hilfsbereitschaft und Unterstützung nicht selbstverständlich sind. „Wir müssen wieder lernen, auch Kleinigkeiten zu schätzen, und für andere da zu sein“, betont Pietsch.

„Es war ein tolles Projekt für alle Hilfsbedürftigen. Es hat viele Menschen erreicht, der Gabenzaun war immer leer. Wir haben von allen Seiten ein Dankeschön erhalten, ob im realen Leben oder in den sozialen Netzwerken. Ich werde diese Initiative vermissen“, sagt sie.

Am Gabenzaun in Wusterwitz hingen Spenden für Bedürftige. Quelle: privat

Kritik von Beobachtern

Hinter den Kulissen gibt es aber auch Kritik. „Manchmal kamen zum Gabenzaun Leute, die das Angebot schamlos ausgenutzt haben. Sie ließen ihre Kinder aus dem Auto springen und haben ihren Nachwuchs den Zaun abräumen lassen. Es war nicht transparent, wo die Hilfe hinging“, sagt eine Beobachterin. Die Idee am Gabenzaun war, allen Wusterwitzer Bürgern im Alter von 0 bis 99 den Alltag zu erleichtern.

Die Wilhelm-Götze-Schule, Mitarbeiter des Amtes und das Familienzentrum unterstützten Aktionen am Zaun. Aus dem Sozialraumbudget des Landkreises kam ein finanzieller Zuschuss in Höhe von mehreren hundert Euro.

Hoffnung auf neue Aktionen

„Wir haben uns einen nachhaltigeren Umgang erhofft, aber die Initiative sehr begrüßt. Ich wünsche mir, dass Wusterwitzer Aktionen starten, diese müssen aber im Rahmen der Prävention bleiben“, sagt die Koordinatorin des Familienzentrums Miriam Wlodarski der MAZ. Corinna Pietsch hofft, dass sich neue Ehrenamtler finden, die helfen. „Andere werden sich berufen fühlen. Für mich bleiben die tollen Erlebnisse und Glücksmomente“, sagt sie.

Von André Großmann