Ende einer Ära: Joachim Huber ist nicht mehr Vorsitzender des Vereins Collegium musicum

Brandenburg/H

Ein Leben ohne Musik ist für Joachim Huber undenkbar. Die Klänge seiner Geige helfen dem 83-Jährigen, mit ihnen verarbeitet er seine Gefühle.

Lebenslange Liebe zur Musik

„Wenn ich schlechte Laune und Kummer habe, lenkt mich die Konzentration beim Spielen des Instruments ab, dadurch fühle ich mich schnell wieder besser. Die Liebe zur Musik verbindet mich und meine Frau Hilde ein Leben lang“, sagt der Brandenburger.

Seit Februar 1991 war er erster Vorsitzender des Vereins „ Collegium musicum“, zuvor übernahm er 1988 die organisatorische Leitung des gleichnamigen Laien- und Liebhaberorchesters. Wo Not am Mann war, half Huber aus, spielte auf der ersten und zweiten Geige, zeitweise engagierte er sich als Konzertmeister.

Ende einer Ära

Der Brandenburger suchte und fand neue musikalische Leiter, Räume für Proben, Konzerte und Nachwuchstalente. Jetzt ist Huber aus alters- und gesundheitlichen Gründen zurückgetreten. „Eine Ära geht zu Ende und eine Mission hat sich erfüllt“, sagt Orchestermitglied Horst Schultze.

Für ihn hinterlässt Joachim Hubers Entscheidung eine „große Lücke.“ Als Streicher bleibt der 83-Jährige dem Orchester aber erhalten, er kümmert sich weiter um die Pflege der Noten und ihre Archivierung.

Der Brandenburger sieht das Orchester mit 19 Mitgliedern auf einem guten Weg und bleibt entspannt. „Es ist zwar eine kleine Umgewöhnung, aber alles hat seine Zeit“, sagt der Geigenspieler. Die Musik bestimmt weiter sein Leben, einmal in der Woche probt er mit dem sogenannten Liebhaberorchester jeden Donnerstagabend in der Aula des Von-Saldern-Gymnasiums.

Die Mitglieder des Vereins „Collegium musicum“ schätzen die Vielfalt der Musik. Quelle: privat

Faszination für Teamarbeit und Präzision

Doch warum ist er seinem Hobby über Jahrzehnte treu geblieben? Huber fasziniert das rhythmische Zusammenspiel der Orchestermitglieder, die wechselnde Intensität der Töne, die mal harmonisch, aber auch dynamisch sind.

Diese Geige spielt der Brandenburger Joachim Huber seit Jahrzehnten. Quelle: André Großmann

„Es kommt darauf an, dass alles im Takt bleibt und nicht wild durcheinander wuselt, auf Präzision und Abstimmung im Zusammenspiel. Und wenn das gelingt, klingt es auch gut“, sagt Joachim Huber.

Huber beherrrscht mehrere Instrumente

Privat schätzt er die Zeit mit Ehefrau Hilde. In seiner Wohnung spielt er nicht nur Geige, sondern auch Bratsche und auf dem Hackbrett. Hilde Huber hört ihrem Mann gern zu, für sie sind die Töne „ein fester Bestandteil des Lebens und Vertrautheit.“

Das Paar lernte sich beim Klavierunterricht in Havelberg kennen. Sie trafen sich am Flügel, verliebten sich und heirateten. Seit 1970 leben die Hubers in Brandenburg an der Havel, wenn es die Gesundheit zulässt, besuchen sie die Konzerte der Brandenburger Symphoniker und lauschen der Musik in der Dorfkirche Bücknitz.

Tipp für junge Musiker

Zwei- bis dreimal pro Woche probt Joachim Huber auf seiner Geige, die er in den Vierzigerjahren von seinem Großvater erhielt. Jungen Musikern rät er, bei Rückschlägen nicht aufzugeben und weiter an ihren Fähigkeiten zu arbeiten.

„Anfangs ist es meist schwer, ein Empfinden für die Töne zu entwickeln und den Geigenbogen richtig anzusetzen, vielleicht drückt man mit zu viel Kraft und es kratzt. Doch das entwickelt sich meist mit der Zeit“, sagt der ehemalige Orchestervorstand.

Für ihn ist seine Geige ein Instrument mit Tradition, dass ihn lebenslang begleitet. In den Vierzigerjahren erhielt er sein Instrument vom Großvater. „Ich habe damit angefangen und es macht immer noch Spaß. Solange wie es gesundheitlich möglich ist, bleibe ich dabei“, sagt Joachim Huber.

Aktuell proben die Mitglieder des Vereins Collegium Musicum für ihr nächstes Weihnachtskonzert. Am 14. Dezember erklingen dann ab 16 Uhr im Saal der Sankt-Katharinengemeinde unter anderem Werke der Komponisten Giuseppe Sammartini und Carl Stamitz. Das Orchester sucht noch Streicher. Infos telefonisch unter 03381-31 77 56.

Von André Großmann