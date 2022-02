Ende vieler Maßnahmen: So reagieren Brandenburger auf die neuen Lockerungspläne

Brandenburg/H

Der „Freedom Day“ naht, bis zum 20. März sollen viele der Corona-Maßnahmen wegfallen. Dafür haben die Länderchefs eine Beschlussvorlage mit Öffnungsplan erarbeitet. Sie ist am Mittwoch Thema bei der Ministerpräsidentenkonferenz.

Zur Galerie Bund und Länder arbeiten an einem Öffnungsplan, bis zum 20. März sollen fast alle Corona-Regeln fallen. Die MAZ weiß, was Brandenburger dazu sagen.

Brandenburger freuen sich auf Events

Beschränkungen in Hotels und Restaurants wären ab dem 4. März Geschichte, Clubs dürften wieder öffnen. Doch wie reagieren die Brandenburger nach fast zwei Jahren in der Pandemie auf diese Pläne? Mia Gerloff leidet an der unheilbaren Nervenkrankheit Spinale Muskelatrophie (SMA) und gehört selbst zur Risikogruppe.

Die junge Brandenburgerin ist voller Vorfreude, dass viele Corona-Regeln bald Geschichte sein könnten. „Es ist besser vorsichtig zu öffnen, als zu schnell. So werden nicht zu viele unnötige Risiken entstehen, dieser Mittelweg gefällt mir“, sagt die 16-Jährige. Wenn es keine 2G-plus-Regel in der Gastronomie mehr gibt, würde sie erstmal mit Freunden und Familienmitgliedern essen gehen, die noch nicht geimpft sind.

Frank Bartels und seine Frau Petra loben die Lockerungspläne. Für beide ist erkennbar, dass Omikron zwar ansteckend ist, aber wesentlich milder verläuft als bisherige Varianten. Das Paar freut sich schon jetzt auf ihr erstes Konzert im Jahr 2022. Beide wollen im Juli zur Show von Roland Kaiser in der Berliner Waldbühne.

Der 58-Jährige träumt auch von einem Stadionbesuch bei seinem Lieblingsverein, dem 1. FC Union Berlin. Nur bei der Frage nach der Sinnhaftigkeit der Maskenpflicht sind sich beide nicht einig. Während Frank Bartels hofft, dass die Mund-Nasen-Bedeckung bald Geschichte ist, befürwortet Petra die Maske in Innenräumen und Krankenhäusern. Beide Brandenburger freuen sich zwar über den Wegfall vieler Maßnahmen, sie glauben aber auch, dass diese im Herbst bei einem größeren Infektionsgeschehen zurückkehren.

Mix aus Skepsis und Zuversicht

Daniel Zimny ist noch skeptisch und glaubt nicht an die Pläne aus der Beschlussvorlage. „Ich freue mich lieber noch nicht zu früh. Wenn die Infektionen wieder ansteigen, wird es wieder Einschränkungen geben“, sagt der 40-Jährige. Bei großen Menschenansammlungen will er weiter Maske tragen. Stine Grewatsch kann ein Ende vieler Corona-Regeln kaum erwarten. „Meiner Meinung nach hätte die Politik mutiger sein können und früher lockern müssen“, sagt die 19-Jährige. Für die Brandenburgerin kann die Maskenpflicht beim Einkauf im Einzelhandel erhalten bleiben. In der Schule würde Grewatsch aber darauf verzichten, weil sie „Mimik und Gestik verschleiert“.

Die 28-Jährige Franziska Dombrowski kann die Lockerungen kaum erwarten. Sie freut sich schon jetzt auf eine Party im Klubhaus „Phillip Müller“. Bis dahin kann es aber noch etwas dauern. Vermieter Thomas Fiedler sagte schon im September 2021, dass er die Corona-Regelungen mit Zugangsbeschränkungen ablehnt.

Bei Tim Blankenhorn wächst die Vorfreude mit jedem Tag. „Ich bin besonders glücklich, wenn die Veranstaltungsszene wieder durchstartet. Wenn immer mehr Kontaktbeschränkungen entfallen, ist es leichter, Leute einzuladen“, sagt er der MAZ. Er träumt davon, mit dem Schlagerdampfer am Salzhofufer lang zu fahren und will als DJ Songs auflegen. Eine Sorge hat er trotz aller Euphorie. „Ich hoffe, dass die Maßnahmen dauerhaft fallen. Ich befürchte insgeheim, dass sie im November zurückkehren“, sagt er.

Von André Großmann