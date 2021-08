Reckahn

Darauf habe die Freunde des Pferdesports und viele Aktive lange gewartet. Nach der coronabedingten Absage im vergangenen Jahr gibt es am kommenden Wochenende (28./29. August) wieder ein Springturnier. So werden am Sonnabend und Sonntag 149 Reiter mit 245 Pferden erwartet. Insgesamt stehen zwölf unterschiedlichen Prüfungen auf dem Programm. „Insgesamt wird es voraussichtlich 444 Starts in den Leistungsklassen A bis M geben“, teilte der Reit- und Fahrverein Reckahn (RFV) mit. Neben bekannten Brandenburger Reitern wie Maximilian Wricke, Ludwig Sternberg (RFV Niederwerbig) und Steffen Krehl (Ländlicher RFV Lenzke), die schon seit mehreren Jahren gern nach Reckahn kommen, sind in diesem Jahr Gastreiter aus Bayern und Schleswig-Holstein mit am Start.

Kita Reckahn und Landfrauen helfen mit

Nach den Absagen für alle Pferdesportveranstaltungen in 2020 sowie im April 2021 hatte sich der Verein dafür entschieden, den Pferdesportfreunden wieder einen Höhepunkt im ländlichen Sport zu bieten. Die Mitglieder haben die Zeit genutzt und mit fünf neuen Hindernissen die Parcoursausstattung verbessert. Bei der Versorgung der Aktiven und Gäste setzen die Organisatoren auf das bewährte Miteinander der Mitglieder und Freunde des Reitvereins. So sind die Landfrauen von der Ortsgruppe Krahne/Reckahn und der Eltern und Erzieher der Kita „Sonnenschein“ mit dabei. Bei der Turnierveranstaltung gelten die Abstands- und Hygieneregeln. Außerdem werden von den Besuchern die Kontaktdaten erfasst.

Von Frank Bürstenbinder