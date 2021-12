Endspurt am Wasser: Vom Plötzentag bis zum Drill des Lebens

Potsdam

Endspurt am Wasser. In wenigen Tagen endet die Suche nach dem Fisch des Jahres 2021. Bei offenem Wetter geht noch was zwischen Elbe, Havel und Oder. Wenn die Angler wissen, wohin sich die Fische in der kalten Jahreszeit zurückziehen und wie sie sich zum Biss verleiten lassen.

Bei Michael Schulz war Plötzentag angesagt. Dieses 33 Zentimeter lange Exemplar zog er neben vielen anderen aus der Alten Fahrt bei Potsdam. Quelle: Privat

Bei Michael Schulz jedenfalls sprangen die Plötzen wie verrückt an den Haken. Mitte Oktober erlebte der Petrijünger mit seiner Winkelpicker eine Sternstunde. Mehrere Kilo schöner Weißfische konnte er von der Alten Fahrt bei Potsdam mit nach Hause nehmen. Seine größte Plötze, die auf ein Maiskorn hereinfiel, brachte es auf 33 Zentimeter. „Es war ein schöner Angeltag“, ließ Schulz der MAZ wissen. Das Beispiel zeigt, nicht immer sind es Rekorde, die es in die Zeitung schaffen.

Heiko Sittig aus Schenkendöbern legte diesen 2,20 Meter langen Wels auf die Flossen. Quelle: Privat

Hart zu kämpfen hatte dagegen Heiko Sittig aus Schenkendöbern (Spree-Neiße). Nachts um 4 Uhr kam es an der Oder zum kräftezehrenden Drill mit einem stattlichen Wels, den auch ein erfahrener Angler nicht jeden Tag an Land zieht. Sittig gewann das Duell, der Urian brachte es auf eine Länge von 2,20 Meter. Gefangen wurde mit einem Tauwurmbündel.

Auf Boilie fing Jennifer Freigang aus Burg/Spreewald diesen schönen Schuppi. Quelle: Privat

Zu den aktuellen Fangmeldungen gehört auch der Karpfen von Jennifer Freigang aus Burg/Spreewald, der ihr im Stoßdorfer See in der Lausitz an den Haken ging. Der Karpfen biss auf Boilie und brachte es bei 93 Zentimeter auf 1,75 Kilo Gewicht.

Diese wunderschöne Schleie zog Mario Pestel aus dem Papensee bei Zehdenick. Quelle: Privat

Einen Fisch fürs Leben zog Bernhard Thiele aus Premnitz aus der Havel nahe seiner Heimatstadt. Sein 102 Zentimeter langer Hecht fiel auf einen Mepps-Spinner herein. Meister Esox wehrte sich heftig, musste sich dem Angler am Ende aber geschlagen geben.

Harald Krebs überlistete in der Alten Oder diese Schleie. Quelle: Privat

Bei den Schleien gab es gleich zwei Fangmeldungen. Harald Krebs aus Bad Freienwalde zeigt stolz sein Exemplar in die Kamera. Mit 52 Zentimeter ein Prachtstück, das in der Alten Oder einem Tauwurm nicht widerstehen konnte. Das Angelglück war auch Mario Pestel hold. Seine 53 Zentimeter lange Schleie fing er im Papensee bei Zehdenick auf Mais.

Mit einem Blinker holte sich Marco Zippan diesen 90-Zentimeter-Esox. Quelle: Privat

Von der Raubfischfront meldet sich Marco Zippan aus Tauche (Oder-Spree). Aus der Spree zog der Petrijünger einen 90 Zentimeter langen Hecht. Erfolgreicher Köder war in diesem Fall der gute alte Blinker.

Auf Köderfisch biss dieser stramme Zander, den Christian Brendel aus dem Dossespeicher zog. Quelle: Privat

Mit 85 Zentimeter fiel der Zander von Christian Brendel aus Falkensee nur etwas kleiner aus. Trotzdem war die Freude über den strammen Edelfisch groß. Der Fang im Dossespeicher bei Kyritz gelang ihm auf Köderfisch, um nur einige Fangmeldungen Revue passieren zu lassen.

Von Aal bis Zander

Noch gut zwei Wochen geht die Aktion „Fisch des Jahres 2021“ weiter. Gesucht werden von der Märkischen Allgemeinen Zeitung und dem Landesanglerverband Brandenburg die längsten Fische in 14 Kategorien von Aal bis Zander. Die erfolgreichsten Petrijünger dürfen sich auf hochwertiges Zubehör der Firma Angelgeräte Sänger und des überregionalen Fachhändlers Angel Joe freuen.

Von Frank Bürstenbinder