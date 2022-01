Brandenburg/H

Ebbe im Portemonnaie: Die Inflation, die rasant steigenden Rohstoffpreise und die absurden Kapriolen am Energiemarkt kommen nun auch im letzten Haushalt in Brandenburg an der Havel an. Am Montag wandten sich die Brandenburger Stadtwerke mit einer Warnung an ihre etwa 15.000 Gas-und etwa 40.000 Stromkunden: „Achtung: Die Abschläge – insbesondere für Gas – werden in diesem Jahr höher ausfallen als 2021. Grund sind die massiv gestiegenen Preise auf dem Energiemarkt.“

In den kommenden Tagen erhalten die Kunden der Stadtwerke Brandenburg und der Wasser- und Abwassertochter Brawag wie gewohnt ihre Jahresrechnung für Strom, Erdgas und Wasser. Während die Brawag-Rechnungen ab dem 24. Januar verschickt werden, werden die Strom- und Gasrechnungen im Zeitraum vom 26. Januar bis 1. Februar verteilt.

Und dort wird mancher Gaskunde ziemlich erschrocken sein. Zum einen, wegen möglicher Nachzahlungen in Folge der vielen Zeit, die er im eigenen Heim verbrachte und zum anderen wegen der steigenden Abschläge. Auf Anfrage der MAZ hat am Beispiel der Familie Mustermann die Stadtwerke-Sprecherin Heide Traemann zwei typische Szenarien durchrechnen lassen.

Anhebung für alle Bestandskunden

Ein Vier-Personen-Haushalt hat als Bestandskunde im Vorjahr 14.000 Kilowattstunden Gas verbraucht und dafür je nach Tarif elf Abschlagszahlungen in Höhe von 95 Euro (Aktiv-Tarif) oder 74 Euro (Fix-Tarif) bezahlt. Das waren über das Jahr gesehen 1045 Euro (aktiv) oder 814 Euro (fix). Angesichts der angespannten Lage am weltweiten Energiemarkt hatten die Stadtwerke Ende November 2021 zum Jahresbeginn 2022 eine Preiserhöhung vorgenommen und damit die jetzt vorzunehmende Anpassung der Abschläge angekündigt.

Über die Dächer der Brandenburger Neustadt bietet sich der Blick über den Sitz der StWB in Richtung Nord weit ins Land. Quelle: Foto: Rüdiger Böhme

Vorausgesetzt, die Bestandskunden haben ihre Verträge verlängert, werden in der Folge nun die Abschläge im Februar angehoben. Im Aktiv-Tarif werden nun pro Abschlag 129,90 Euro fällig. Im Fix-Tarif sind es 109 Euro. In beiden Fällen können sich die Kunden also übers Jahr auf insgesamt 385 Euro höhere Abschläge einstellen.

Moderat im Vergleich zu anderen Versorgern

Damit stehen die Brandenburger Stadtwerke längst nicht an der Spitze der Gasversorger, was die Erhöhungen der Abschlagszahlungen betrifft. Allerdings macht die Ankündigung deutlich, was allen Kunden – egal welches Versorgers – bevorsteht. Die Preise, die Energieversorger für die langfristige Beschaffung von Strom und Gas zahlen müssen, hatten sich 2021 „vervierfacht. Bei der kurzfristigen Beschaffung von Gas haben sie sich verfünffacht“, hieß es im Dezember aus den Stadtwerken.

Beim Strom wollen die Stadtwerke, wie sie Ende 2021 ankündigten, die Preise stabil halten und setzen zudem auf langfristige Kundenverträge. Das galt als Überraschung, denn andere Versorger zogen bereits teils deutlich die Preise an. Wie sich die Preise bei Strom und Gas weiter entwickeln, ist offen. Der Streit um die bisher nicht in Betrieb genommene Erdgasleitung in der Ostsee und die Spannungen an der Ukrainischen Grenze verschärfen das Problem.

Kein direkter Kundenkontakt möglich

Das Kundencenter der Stadtwerke am Packhof ist pandemiebedingt weiter für den Publikumsverkehr geschlossen. Deshalb muss das Unternehmen auf den persönlichen Kontakt zu allen Fragen rund um die Jahresrechnung verzichten. Allerdings wurde die telefonische Verfügbarkeit verstärkt.

„Selbstverständlich stehen wir unseren Kunden auch per Mail und über unser Kundenportal unter stwb.de zur Verfügung,“ sagt Mike Heuser vom Kundenservice. Mögliche Guthaben, werden zeitnah überwiesen. Eine Barauszahlung vor Ort sei derzeit nicht möglich. Nachzahlungen würden eingezogen oder in Rechnung gestellt.

Mancher Havelstädter, insbesondere jene, bei denen durch Homeoffice, Kurzarbeit oder Quarantäne die Zeit in den eigenen vier Wänden ebenso stieg wie der Verbrauch an Strom und Gas, dürfte die Jahresrechnungen derzeit mit unguten Gefühlen erwarten.

Hohe Tarife für Neukunden

Wie ernst und unübersichtlich die Lage am Gas-und Strommarkt ist, beweist ein Blick auf die Internetseite der Stadtwerke. Dort sind die Tarife für Neukunden wie beispielsweise Zuzügler aufgelistet: Für einen durchschnittlichen Haushalt mit vier Personen liegt das günstigste Stromangebot der Stadtwerke bei 2.351 Euro, was einem monatlichen Abschlag von 214 Euro entspricht.

Nutzt dieser Haushalt bei einer Wohnungsgröße von 100 Quadratmeter auch Gas zum Heizen, kämen im günstigsten Neukunden-Tarif 2.700 Euro pro Jahr dazu, die in elf Abschlägen in Höhe von 246 Euro zu zahlen wären.

Von Benno Rougk