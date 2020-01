Brandenburg/H

Alle Warnungen haben nichts genützt: Die miese Masche Enkeltrick hat jetzt schon wieder funktioniert. Erneut haben Betrüger in Brandenburg an der Havel eine Seniorin um ihr Geld gebracht. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Angeblich Geld für einen Immobilienanwalt

Demnach rief eine Frau am Mittwochnachmittag bei der alten Dame in deren Wohnung in der Karl-Sachs-Straße (Klingenbergsiedlung) an und gab sich als deren Enkelin aus. Sie brauche ganz dringend Geld für den Anwalt einer Immobilienfirma, erzählte sie ihrer angeblichen Oma. Sie gaukelte ihr vermutlich vor, eine Immobilie gekauft zu haben.

Die von ihrer vermeintlichen Enkelin um Geld angegangene Seniorin gab den Bitten nach. „Die Frau händigte Bargeld an einen Kurier aus und bemerkte erst zu spät, dass sie damit betrogen wurde“, berichtet eine Polizistin aus der Brandenburger Inspektion.

Polizei nimmt Anzeige auf und ermittelt

Die Seniorin sei dann in der Inspektion erschienen und habe der Polizei mitgeteilt, dass sie Opfer eines Betruges geworden sei. „Eine Strafanzeige wurde zur Sache aufgenommen, die Kriminalpolizei ermittelt“, teilt die Polizistin mit.

Broschüren informieren über Schutz vor Tricks

Gleichzeitig warnt die Polizei gerade Senioren erneut davor, Betrügern auf den Leim zu gehen.

Tipps zum Schutz vor dem Enkeltrick und anderen Formen des Trickbetruges erhalte man im Internet unter www.polizei-beratung.de, in den Broschüren „Sicher Leben“ und „Sicher zu Hause“ sowie bei jeder Polizeidienststelle.

Von hms