Enkeltrick vermasselt: Opfer übergeben falsche Tasche – Polizei fahndet nach Verdächtiger

Wie ein Krimi, nur in echt: Trickbetrüger wollten in Brandenburg an der Havel ein Rentnerpaar um sehr viel Geld bringen. Am Ende waren die Kriminellen die Geleimten. Aus Zufall. Nun fahndet die Polizei nach einer der Verdächtigen mit einem Phantombild. Was ist geschehen?

Eine vermeintliche Nichte rief die alten Leute am 18. September vorigen Jahres gegen 12.30 Uhr in deren Wohnung in der Werner-Seelenbinder-Straße an. Die angebliche Verwandte erzählte den Senioren, dass sie sich eine Immobilie gekauft hätte und bat um mehrere tausend Euro.

„Angeblich hätte sie das Geld auf ein falsches Konto überwiesen und benötige jetzt Hilfe“, schildert Polizeisprecher Oliver Bergholz von der Direktion West den Tathergang. „In gutem Glauben sagte man die finanzielle Unterstützung zu.“

Kurz darauf hätten sich nacheinander eine angebliche Notarin und ein vermeintlicher Bankmitarbeiter gemeldet und dem gutmütigen Rentnerehepaar vorgespielt, sich um das Bankgeschäft zu kümmern.

Der angebliche Bankangestellte erklärte den Opfern des laufenden Betruges dann, dass das Geld per Rücküberweisung am Freitag auf deren Konto sei. „Somit gaukelten die Betrüger vor, dass alles seine Richtigkeit habe und das Geld, was der ’Nichte’ geliehen werden sollte, schon rücküberwiesen wurde“, berichtet der Polizeisprecher.

Angebliche Sekretärin holt das Geld ab

Anschließend habe sich wieder die angebliche Notarin bei den beiden Senioren gemeldet und gesagt, dass die Nichte keine Zeit habe und deswegen eine Sekretärin schicke. „Weiter im guten Glauben zu helfen, stimmte das Paar dieser Übergabe zu. Sie packten das Bargeld für die Übergabe in eine Tasche und warteten an ihrer Wohnanschrift auf die Sekretärin’“, so Bergholz. „Diese erschien dann, übernahm wortlos die Tasche und verschwand` berichtet er weiter.

Falscher Polizist ruft an

Was dann geschah, klingt wie aus einem Film, trug sich aber laut Polizei so zu. Kurze Zeit später rief ein falscher Polizist bei den Betrugsopfern an und erzählte ihnen, eine Frau festgenommen zu haben mit einer Tasche, die Hinweise auf das Ehepaar enthalte. Ob er mal schnell vorbeikommen könne? Konnte er nicht. Die beiden Senioren wurden jetzt nämlich stutzig und sahen noch einmal ganz genau hin.

Den Betrügern die falsche Tasche gegeben – aus Versehen

Dann konnten sie ihr Glück kaum fassen. „Weil sie zwei gleich aussehende Taschen besaßen, verwechselten sie diese versehentlich und übergaben der ’Sekretärin’ nicht die, in die sie das Bargeld steckten, sondern eine, in der sich persönliche Dinge wie Notizzettel befanden“, erklärt Polizeisprecher Bergholz. „Somit ist das Paar vor großem finanziellen Schaden bewahrt geblieben.“

Verdächtige ist nur ungefähr 1,55 Meter groß

Die Polizei fahndet jetzt nach der vermeintlichen Sekretärin und bittet um Hinweise. Die unbekannte Frau wurde wie folgt beschrieben: Sie ist ungefähr 1,55 Meter groß, hat lange, glatte, brünette Haare, die ins Gesicht fallen und ist ein arabischer Phänotyp. Sie ist von zierlicher Statur, hat ein schmales Gesicht und klare Augen. Die Frau trug bei der Tat eine dunkle Jacke mit Kapuze auf dem Kopf und eine dunkle Hose.

Hinweise an die Polizei unter 03381/5600 oder unter www.polizei.brandenburg.de oder direkt unter polbb.eu/hinweis

