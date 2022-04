Ente Lilly findet ein Zuhause im Brandenburger Schienenweg 

Brandenburg/H

Ente Lilly findet am Schienenweg immer wieder ein zweites Zuhause. Sobald der Frühling beginnt, verlässt sie den Beetzsee und läuft zum Garten von Maximilian Dumler.

Ente Lilly entspannt im Garten am Brandenburger Schienenweg

Seit fünf Jahren besucht sie die Brandenburger Familie, watschelt durch die Wohnung, liegt auf der Couch und hört vor der Fütterung auf Kommandos. „Ich weiß nicht, wie Lilly das schafft, aber sie findet stets zu uns zurück. Sie ist ein Familienmitglied geworden und fühlt sich bei uns wohl. Hier hat sie ihre Ruhe und nicht so viele Enten um sich herum“, sagt Maximilian Dumler der MAZ.

Maximilian Dumler kümmert sich um Ente Lilly. Quelle: André Großmann

In diesen Tagen passen der 31-Jährige und seine Tochter Mira besonders auf, weil Lilly als werdende Mama Ruhe braucht. „So viele Eier hat Lilly noch nie gehabt, das ist ein neuer Rekord. Wir beschützen sie und achten darauf, dass es ihr gut geht“, sagt Dumler.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Sie hat sich ein Nest gebaut und brütet, doch wenn Lilly in Gefahr ist, macht sie sich bemerkbar. Als sie in der Nähe ihres Nests einen streunenden Kater im Gebüsch bemerkt, quakt sie so laut und lang, bis ihr Herrchen die Katze verscheucht. Wenn sie Hunger hat, klopft sie mit dem Schnabel ans Fenster des Gartenbungalows.

Stockente Lilly hat in Brandenburg an der Havel einen Lebenspartner

In diesem Jahr ist alles anders, denn zum ersten Mal ist Lilly nicht mehr allein, sie hat einen Partner, den Erpel Tom. Als Paar fühlen sie sich im 700 Quadratmeter großen Brandenburger Gartengrundstück wohl. Während Lilly brütet, taucht ihr Gatte wenige Meter entfernt im Pool ab.

Erpel Tom (links) und Entendame Lilly entspannen im Garten. Quelle: privat

Noch lässt seine Gattin Nähe zu, doch das könnte sich bald ändern. Denn Erpel sollten die ersten sechs Wochen von Ente und Küken getrennt leben, weil die Gefahr besteht, dass sie Küken töten. Am Schienenweg lebt Lilly fast ohne Feinde. Nur ein Mader könnte ihr noch gefährlich werden, doch die Dumlers haben die Lage im Blick, der Feind der Ente ist seit zwei Jahren verschwunden.

Größte Schwimmente in Europa Stockenten sind die größten und am häufigsten vorkommenden Schwimmenten Europas. Während ausgewachsene Männchen an ihrem grünmetallischen Kopf, einem gelben Schnabel und dem weißen Halsring zu erkennen sind, haben Weibchen hellbraune Federn und einen orangefarbenen Schnabel. Die in der Wissenschaft als Anas platyrhynchos bekannten Tiere leben in der Wildnis zwischen fünf bis zehn Jahre. Sie sind zwischen 50 bis 65 Zentimeter lang und können bis zu 1,6 Kilogramm wiegen. Ihr Name ist ein Hinweis auf die Brutplätze, zu denen auf Stock gesetzte Weiden, Gebüsche und Reisighaufen gehören.

Stockenten brüten zwischen März und Juni und legen durchschnittlich sieben bis dreizehn graugrüne Eier. Lilly ist mit ihren 16 Exemplaren besonders fleißig. Die Küken schlüpfen meist nach 28 bis 30 Tagen Brutzeit. 2021 brachte Lilly ihre Küken erst Anfang Juni zur Welt, in diesem Jahr ist sie also schneller.

Schon in sieben Tagen soll es soweit sein. Hobbygärtner Dumler hat seinen Teich vorbereitet, damit die Küken schnell Schwimmen lernen.„Diese Ente ist immer wieder ein Wunder des Lebens und voller Überraschungen. Wir würden sie vermissen, wenn sie eines Tages nicht mehr da wäre“, sagt er und beobachtet Lillys Nest.

Von André Großmann