Brandenburg/H

Der Dienstag startete für technischen Kräfte des Brandenburger Städtischen Klinikums mit einer unerwarteten Rettungsaktion. Wo sonst über 1000 Menschen für die Gesundheit und das Leben ihrer Mitmenschen kämpfen, wurde schon in den Morgenstunden um das Leben von fünf Entenküken gerungen.

Mit vereinter Kraft wurde die Familienzusammenführung wieder in die Tat umgesetzt. Ein Hoch auf die Gärtner des Klinikums. . Quelle: Gabriele Wolter

Das Außengelände des Klinikums, nur einen Entenflügelschlag vom Marienberg entfernt, ist ob seiner Lage und seiner Grünanlagen für Fuchs und Igel ein beliebter Ort für das Leben in der Stadt. Und eben auch für Enten. Seit Jahren, so erzählt Klinikchefin Gabriele Wolter, gehört eine Entenfamilie zu der kleinen Wildfamilie. Beim täglichen Ausflug stürzten Dienstag 5 von 7 Küken in einen Gully.

Warum sie an diesem Tag diesen Weg wählten, bleibt offen. Im Schmutzkorb des Gullys saßen die Tier hilflos fest. Mehrere Mitarbeiter, so erzählt Gabriele Wolter, versuchten die Entlein herauszuholen. „Unsere Gärtner schafften es dann auch.“ Er entfernte den Gullydeckel und hob den Schmutzkorb samt Küken behutsam auf die Straße. Ein Küken war leider tot. Ein anderes Küken geschwächt.

Doch im Klinikum sind Schwache und Kranke gut aufgehoben. „Das geschwächte Entlein haben die Herren mit in ihre Werkstatt genommen und wollen es etwas aufpäppeln“, sagt Gabriele Wolter zufrieden. Die anderen fünf Entenküken setzten nach der aufregenden Rettung ihren Spaziergang mit der nun beruhigten Mama fort.

Es kommt immer wieder vor, dass kleine Küken beim Überqueren einer Straße in Gullys stürzen. Die Mutter der Küken wartete während des Einsatzes übrigens ungeduldig auf die Rettung ihres Nachwuchses - und ließ sich dabei nicht von den Enten-Rettern verschrecken sondern schaute mit Argusaugen auf deren Tun.

Von Benno Rougk