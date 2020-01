Ab 20. Januar werden in Brandenburg an der Havel die Weihnachtsbäume entsorgt

Weihnachtsbäume werden in Brandenburg an der Havel vom 20. bis 30. Januar entsorgt. Die Abholungstermine sind im Abfallkalender der Stadt unter www.stadt-brandenburg.de/leben/abfall-und-abwasser/entsorgungstermine/ abrufbar. Während Remondis-Mitarbeiter die Bäume in der Packhofstraße am 21. Januar abholen, sind sie zwei Tage später in der Steinstraße unterwegs.

Weihnachtsbäume müssen immer am jeweiligen Abfuhrtag und ohne Baumschmuck bis 06.00 Uhr zur Abholung bereit liegen. Der Abfallkalender liegt unter anderem im Sicherheitszentrum in der Steinstraße 66/67 zur kostenlosen Mitnahme aus. Er ist auch beim Wertstoffhof im Recyclingpark in der August-Sonntag-Straße 3 sowie im Eingangsbereich des Altstädtischen Rathauses am Altstädtischen Markt 10 erhältlich.