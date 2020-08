Brandenburg/H

Dass in Brandenburg etwas für die Radfahrer getan werden muss, finden nicht nur Reisejournalist Maximilian Semsch und etliche MAZ-Leser, sondern auch Ortsgruppen des VCD (ökologischer Verkehrsclub), des ADFC (Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club) sowie der heimische Mobilitätsexperte Jürgen Peters. Gemeinsam haben sie daher die Altstadt in den Blick genommen und aus ihrer Analyse Vorschläge für eine fahrradfreundliche Stadt entwickelt.

Auch der Handel profitiert vom Radverkehr

„Diese Stadt hätte soviel Potential, doch wird ein großer Teil verschwendet, weil man sich nicht an den überbordenden Autoverkehr heran traut“, findet Gero Walter, Sprecher der VCD-Kreisgruppe. Er begrüßt dahingehend, dass die Stadtverwaltung langsam Konzepte zur Verkehrsberuhigung von Altstadt, Neustadt und Dominsel entwickelt und prüft. „Klar muss jedoch auch sein, dass die Reduzierung des Autoverkehrs nur ein Teilschritt ist“, sagt Walter. „Für eine attraktive Innenstadt müssen die Bedingungen für den Fuß- und Radverkehr besser werden.“

Anzeige

Dabei argumentieren VCD, ADFC und Peters mit diversen Vorteilen des Radfahrens. Die Mobilitätsform ist klimaschonend, gesund, günstig, flexibel und vor allem auf Kurzstrecken sehr schnell. Zudem beziehen sich die Verfasser auf eine Studie aus Bayern, nach der Radfahrer für Einkäufe in Summe mehr ausgeben als Autofahrer, womit auch Handel und Gewerbe von besseren Bedingungen profitieren würden.

Weitere MAZ+ Artikel

Doch an denen eben hapert es in Brandenburg, finden sie. Was den bisherigen Stand der Havelstadt im Hinblick auf „Fahrradfreundlichkeit“ angeht, sieht Jürgen Peters die Kommune eher schlecht aufgestellt. Der Verkehrsexperte verortet sie im deutschlandweiten Vergleich im hinteren Drittel.

Einbahnstraßen für Radfahrer öffnen

Die Bäckerstraße sollte von Radfahrern von beiden Seiten befahren werden können, empfehlen die Verfasser der Analyse. Quelle: Rüdiger Böhme

Es gibt also einiges zu tun und was das sein könnte, stellt die Analyse der Beteiligten dar. Unter anderem plädieren sie für eine Öffnung der Einbahnstraßen für den Rad-Gegenverkehr, um regelwidriges Fahren sowie Konflikte auf den Bürgersteigen zu vermeiden. Die Öffnung sehen sie etwa in der Bäcker-, der Schuster- sowie der Altstädtischen Großen und Kleinen Heidestraße.

Auch die Abstellsituation für Drahtesel sollte verbessert werden. Insgesamt zählen sie 189 Stellplätze in der Innenstadt. Die touristischen Hotspots sind gut versorgt, heißt es in der Analyse. An Verweilplätzen wie dem Humboldthain oder wichtigen Verbindungsstraßen wie Ritter-, Bäcker- oder Plauer Straße sieht es dagegen schlecht aus. Die Menschen schließen ihre Bikes dort häufig an Laternen, Verkehrsschildern an oder stellen sie an Hauswänden ab. Die Empfehlung sieht vor, Anlehnbügel in Nähe von Haltestellen oder Straßen mit vielen Geschäften oder Büros zu installieren beziehungsweise dementsprechende private Initiativen zu fördern.

Neben diesen Vorschlägen sollte laut Jürgen Peters auf der Prioritätenliste ganz oben die Ver- und Ausbesserung von Fahrbahnoberflächen in der Altstadt sein. Das betrifft insbesondere die holprigen Kopfsteinpflaster, etwa in der Ritter- oder der Plauer Straße. „Nur dann schaffen Sie es, den Radfahrer von den Bürgersteigen weg zu holen und weniger Unfälle zu verursachen“, ist Peters überzeugt. „Da kommt man nicht drum herum.“

Verbesserung der Straßenbeläge dringend notwendig

Ihm ist bewusst, dass die Stadt bereits Ausbesserungsarbeiten mit öffentlichen Fördergeldern vorgenommen hat. Aber die, so sagt Peters, sind vor allem an den Ansprüchen des Denkmalschutzes und nicht am Radverkehr orientiert worden. Ein Fehler, der nicht in weniger ostdeutschen Städten zu beobachten ist, die von Sanierungsprogrammen profitierten. „Jede Kommune mit historischer Innenstadt, die frühzeitig Fördergelder bekommen hat, hat ähnliche Probleme“, weiß der Verkehrsexperte. Denn da sei das Thema Radverkehr noch keines gewesen.

Nun allerdings wird es ein enormes und auch Brandenburg hat die Aufwertung des Radverkehrs in ihr Stadtentwicklungskonzept geschrieben. Doch: „Das heißt Geld in die Hand nehmen“, sagt Peters. Allerdings ist das aus seiner Sicht dringend notwendig, wenn die Stadt ihre Infrastruktur zukunftsgerecht aufstellen will. „Da sprechen wir noch nicht von touristischer Attraktivität“, meint er. „Es geht allein um die Alltagsmobilität.“

„Die Planung für den kommenden Doppelhaushalt 2021/22 stehen vor der Tür, somit ist jetzt der richtige Zeitpunkt, die Weichen für eine attraktive und lebenswerte Stadt zu stellen“, kommentieren die Verfasser der Verbesserungsvorschläge. Sie haben die Empfehlungen nach und nach an die Verantwortlichen in der Stadtverwaltung übermittelt, zuletzt am 13. März. „Wir haben auf einen konstruktiven Dialog gehofft, der bisher leider nicht zustande kam“, so Peters.

Die konkreten Vorschläge von VCD, ADFC und Jürgen Peters finden Sie hier.

Weitere Artikel zum Thema Radverkehr in Brandenburg

Kollisionen vorprogrammiert: Brandenburg an der Havel ist nichts für Radfahrer mit schwachen Nerven

Das ist die gefährlichste ungefährliche Stelle für Radfahrer

Radfahrer in Brandenburg: Hinter der Homeyenbrücke wird es gefährlich

Von Antje Preuschoff