Nach dem Chemiealarm am Montagnachmittag kann das Maia-Jobcenter des Landkreises in der Potsdamer Straße seine Arbeit am Dienstag wieder normal aufnehmen. Auch der Besucherverkehr ist nicht eingeschränkt.

„Es besteht keine Gefahr mehr. Der Einsatz ist beendet“, sagte Kreis-Sprecher Kai-Uwe Schwinzert der MAZ am Dienstagmorgen. Sprengstoff- und Gefahrgutexperten des Landeskriminalamtes waren in der Nach zuvor zu der Erkenntnis gekommen, dass der am Montagnachmittag in den Briefkasten des Jobcenters eingeworfene Umschlag keine giftigen Substanzen enthält.

„Es war nur ein Brief, bei dem es sich um eine anonyme Anzeige an das Jobcenter handelte“, teilte Daniel Keip, Pressesprecher bei der Polizeidirektion West, auf Nachfrage mit. Hinweise auf eine Verschmutzung des Papiers mit gefährlichen Chemikalien hätten sich nicht ergeben.

Im Maia-Jobcenter geht der Betrieb am Dienstag normal weiter. Quelle: Frank Bürstenbinder

Zu der ganzen Aufregung war es gekommen, weil der von einer unbekannten Person in den Briefkasten eingeworfene Umschlag einer Mitarbeiterin verdächtig vorkam. Mit übergezogenen Einmalhandschuhen entnahm sie den Brief aus dem Kasten. Plötzlich färbten sich die Handschuhe blau. Warum, bleibt bis auf weiteres unklar.

Der Vorfall löste einen Feuerwehreinsatz der Brandenburger Berufsfeuerwehr aus. Der Bereich wurde abgesperrt. Einsatzkräfte und Ermittler zogen sich Chemieschutzanzüge über. Eine Kollegin des Jobcenters wurde sogar über eine Leiter aus dem Gebäude ins Freie geführt, weil sie vorsichtshalber das Treppenhaus nicht mehr benutzen sollte.

Das Jobcenter in der Potsdamer Straße kümmert sich um Langzeitarbeitslose in den Ämtern Beetzsee, Wusterwitz und Ziesar sowie in den Gemeinden Kloster Lehnin und Groß Kreutz ( Havel). Der Standort in der Potsdamer Straße in Brandenburg ist einer von vier Standorten des Maia-Jobcenters des Landkreises Potsdam-Mittelmark.

Von Frank Bürstenbinder